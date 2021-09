Shapovalov sans trembler, Pospisil à l’arraché à New York

L’Ontarien arrivait pourtant dans la Big Apple sur une séquence de quatre revers, depuis son échec en demi-finales à Wimbledon contre Novak Djokovic.

Depuis, il s’était incliné d’entrée de jeu à Gstaad, à Toronto puis à Cincinnati, en plus déclarer forfait aux Jeux de Tokyo.

Le manque de matchs sur surface dure n’a pas paru le moindrement du monde.

Le joueur canadien, tête de série no 7 de la levée américaine du grand chelem, n'a mis que 1 h 48 min pour éliminer l'Argentin et passer au deuxième tour.

Denis Shapovalov victorieux à New York

Shapovalov, qui a disputé son match de premier tour sur le court Louis-Armstrong, sait élever son jeu dans les grands tournois.

Les tournois du grand chelem, c’est complètement différent, a dit Shapovalov au micro de TSN sur le terrain. L’atmosphère est différente, on est plus concentrés et prêts à jouer. Ce n’est pas toujours facile d’amorcer un tournoi du grand chelem, mais j’ai eu du succès à New York. Je me sens un peu comme à la maison.

Shapovalov a été impressionnant au service. Il a réussi 14 as et a gagné 90 % des points avec sa première balle.

Il a brisé le service de son adversaire à 6 reprises en 12 occasions et n'a pas offert la moindre balle de bris à son rival.

Dans ce match à sens unique, l'athlète de Richmond Hill a enregistré 38 coups gagnants, contre 23 fautes directes, et l'a emporté à sa première balle de match sur le service de Delbonis, 47e mondial.

C'était un adversaire redoutable, mais les jeux serrés allaient de mon côté parce que je jouais très bien, a ajouté Shapovalov. Cela dit, ma performance d’aujourd’hui ne garantit rien pour le prochain match.

Il rencontrera au prochain tour l'Espagnol Roberto Carballes Baena (95e), vainqueur de l'Américain Tommy Paul, 54e à l'ATP, en quatre manches.

Maintenant 10e mondial, Shapovalov sait qu’il a dorénavant une cible dans le dos et que ses rivaux ne demandent rien de moins que de le surprendre.

Les classements ne veulent parfois rien dire et ne sont que des chiffres, a relativisé le joueur de 22 ans. Il y a tellement de joueurs talentueux avec la vieille génération qui joue bien et les plus jeunes qui poussent.

Shapovalov devra d’ailleurs connaître une bonne quinzaine pour défendre les points remportés en 2020 à New York. Il s’était incliné en quarts de finale du tournoi devant l’Espagnol Pablo Carreno Busta.

Extraordinaire Vasek Pospisil

À l’instar de Shapovalov, Vasek Pospisil s’est aussi amené à New York sans avoir le vent en poupe. En quatre tournois préparatoires sur le dur, la 58e raquette mondiale n’avait remporté qu’une victoire.

Et la tendance de sa fiche semblait vouloir se maintenir contre l’Italien Fabio Fognini (32e). Le Canadien a cédé les deux premières manches 6-2 et 6-3, la manche initiale en 26 petites minutes.

Au service, le joueur de 31 ans peinait à mettre sa première balle en jeu, avec des maigres taux de succès de 43 % et 35 %.

Pospisil manquait de légèreté sur le terrain et semblait se déplacer avec difficulté. Plutôt amorphe, il portait un pansement au bas du dos sous son chandail.

Contre toute attente, le Canadien a renversé la tendance dans une troisième manche qu’il a gagnée 6-1 en brisant le service de son imprévisible rival à trois reprises. Pospisil s’est ensuite imposé 6-3 en quatrième manche.

Vasek Pospisil aux Internationaux des États-Unis en 2021 Photo : AP / Frank Franklin II

Dans la manche finale, Fognini croyait bien avoir repris l’ascendant avec une avance de 4-1, mais Pospisil s’est accroché. Encouragé par le légendaire joueur de basketball Steve Nash, ami du joueur de tennis qui était dans les gradins du modeste court no 10, il a remonté la pente.

Chaque fois que je regardais Steve Nash dans les gradins, je me disais de continuer à me battre , a lancé Pospisil au micro de TSN après le match.

À 4-3, Fognini a même perdu patience devant la hargne de son rival et l’imprécision de ses propres coups. Une raquette a d’ailleurs été sacrifiée sur l’autel de la précision.

Puis, au bris d’égalité, le Canadien s’est forgé une avance de 3-0 et a conclu le match dès la première occasion.

C’est assurément l’une de mes plus grandes victoires aux Internationaux des États-Unis, a analysé Pospisil. Je jouais bien lors de la cinquième manche et j’essayais simplement d’avoir des pensées positives en me disant que j’aurais l’occasion de revenir et de le briser. Je me suis accroché. Ça n’arrive pas toujours, mais cette fois, j’ai réussi.

Pospisil avait remporté ses deux premiers duels contre Fognini. C’est la quatrième année de suite qu’il atteint au minimum le deuxième tour des Internationaux des États-Unis. En 2020, il s’était incliné au quatrième tour.

À son prochain match, il affrontera le Bélarusse Ilya Ivashka (53e).

Djokovic perd une manche, mais avance

Novak Djokovic a commencé sa marche vers deux pages d'histoire aux Internationaux des États-Unis en gagnant en quatre manches contre le jeune Danois Holger Vitus Nodskov Rune.

Le favori tente de devenir le premier homme depuis Rod Laver en 1969 à gagner les quatre tournois majeurs en simple dans la même année. Un triomphe en finale dans moins de deux semaines lui permettrait aussi de devancer Roger Federer et Rafael Nadal au premier rang de tous les temps avec 21 titres majeurs.

Le Serbe n'a pas été parfait mardi soir, mais il n'a pas eu besoin de l'être. Il a gagné 6-1, 6-7 (5/7), 6-2 et 6-1 pour atteindre le deuxième tour.

Rune, 18 ans, est classé 145e du monde et était passé par les qualifications la semaine dernière. Il a été ennuyé par des crampes à compter de la troisième manche.

Au prochain tour, Djokovic croisera le fer avec le Néerlandais Tallon Griekspoor, qui a vaincu l'Allemand Jan-Lennard Struff en cinq manches.

Autres résultats

Kei Nishikori (JPN) bat Salvatore Caruso (ITA) 6-1, 6-1, 5-7, 6-3

Mackenzie McDonald (USA) bat David Goffin (BEL/no 27) 6-2, 7-5, 6-3

6-2, 7-5, 6-3 Aslan Karatsev (RUS/no 21) bat Jaume Munar (ESP) 7-5, 1-6, 6-3, 6-2

bat Jaume Munar (ESP) 7-5, 1-6, 6-3, 6-2 Jordan Thompson (AUS) bat Gianluca Mager (ITA) 4-6, 6-3, 7-5, 2-6, 7-6 (7/3)

Hubert Hurkacz (POL/no 10) bat Egor Gerasimov (BLR) 6-3, 6-4, 6-3

bat Egor Gerasimov (BLR) 6-3, 6-4, 6-3 Andreas Seppi (ITA) bat Marton Fucsovics (HUN) 2-6, 7-5, 6-4, 2-6, 7-6 (15/13)

Denis Kudla (USA) bat Laslo Djere (SRB) 4-6, 6-3, 7-5, 7-6 (7/4)

Oscar Otte (GER) bat Lorenzo Sonego (ITA/no 20) 6-7 (8/10), 7-5, 7-6 (7/4), 7-6 (7/1)

6-7 (8/10), 7-5, 7-6 (7/4), 7-6 (7/1) Ilya Ivashka (BLR) bat Tennys Sandgren (USA) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4

Corentin Moutet (FRA) bat Stefano Travaglia (ITA) 6-4, 7-5, 7-6 (7/3)

Matteo Berrettini (ITA/no 6) bat Jérémy Chardy (FRA) 7-6 (7/5), 7-6 (9/7), 6-3

bat Jérémy Chardy (FRA) 7-6 (7/5), 7-6 (9/7), 6-3 Alexander Zverev (GER/no 4) bat Sam Querrey (USA) 6-4, 7-5, 6-2

bat Sam Querrey (USA) 6-4, 7-5, 6-2 Albert Ramos Vinolas (ESP) bat Lucas Pouille (FRA) 6-1, 5-7, 5-7, 7-5, 6-4

Jack Sock (USA) bat Yoshihito Nishioka (JPN) 6-7 (5/7), 6-2, 6-4, 6-2

Alexander Bublik (KAZ/no 31) bat Yannick Hanfmann (GER) 6-0, 4-6, 6-2, 6-1

bat Yannick Hanfmann (GER) 6-0, 4-6, 6-2, 6-1 Gaël Monfils (FRA/no 17) bat Federico Coria (ARG) 6-3, 6-2, 6-2

bat Federico Coria (ARG) 6-3, 6-2, 6-2 Steve Johnson (USA) bat Maximilian Marterer (GER) 5-7, 7-6 (10/8), 7-6 (10/8), 6-3

Jannik Sinner (ITA/no 13) bat Max Purcell (AUS) 6-4, 6-2, 4-6, 6-2

bat Max Purcell (AUS) 6-4, 6-2, 4-6, 6-2 Maxime Cressy (USA) bat Pablo Carreno Busta (ESP/no 9) 5-7, 4-6, 6-1, 6-4, 7-6 (9/7)

5-7, 4-6, 6-1, 6-4, 7-6 (9/7) Nikoloz Basilashvili (GEO) bat Sebastian Korda (USA) 6-2, 2-1 (abandon)

Lorenzo Musetti (ITA) bat Emilio Nava (USA) 6-7 (5/7), 6-4, 6-1, 6-3

Reilly Opelka (USA/no 22) bat Kwon Soon-woo (KOR) 7-6 (7/3), 6-4, 6-4

bat Kwon Soon-woo (KOR) 7-6 (7/3), 6-4, 6-4 Lloyd Harris (RSA) bat Karen Khachanov (RUS/no 25) 6-4, 1-6, 4-6, 6-3, 6-2

6-4, 1-6, 4-6, 6-3, 6-2 Ernesto Escobedo (USA) bat Pablo Cuevas (URU) 6-1, 6-3, 6-1