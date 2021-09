Bianca Andreescu peine, mais passe au 2e tour à New York

Bianca Andreescu a accédé au deuxième tour des Internationaux des États-Unis en l'emportant en trois longues manches de 7-5, 4-6 et 7-5 sur Viktorija Golubic, tard mardi soir, à New York.

La Canadienne, sixième tête de série du tournoi, a vaincu la Suisse, 45e du monde, en 2 h 48 min.

L'Ontarienne de 21 ans a inscrit les sept as du match, en plus de s'imposer 40-15 pour les coups gagnants.

À son prochain match, la championne du tournoi en 2019 sera opposée à l'Américaine Lauren Davis, 98e à la WTA monde.

Pour sa part, l'Australienne et no 1 mondiale Ashleigh Barty a réussi son entrée en matière avec une victoire de 6-1 et 7-6 (9/7) sur Vera Zvonareva.

Barty, qui a remporté un second titre majeur à Wimbledon en juillet et qui vient de s'imposer à Cincinnati, a démarré tambour battant, avant d'être plus accrochée dans la seconde manche par la Russe de 36 ans, finaliste à Flushing Meadows en 2010.

Rivale assumée de la tenante du titre Naomi Osaka, Barty a rendez-vous au prochain tour avec la Danoise Clara Tauson, qui s'est débarrassée de la Française Clara Burel 7-5 et 6-0.