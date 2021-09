Marc-Antoine Dequoy est prêt pour son premier départ avec les Alouettes

L’ancien des Carabins de l’Université de Montréal obtiendrait un rôle de partant, vendredi, pour le match des Alouettes contre le Rouge et Noir à Ottawa.

À l’entraînement, mardi, le numéro 24 avait remplacé Ty Cranston au poste de demi de sûreté. Mais le jeune homme de 26 ans ne tient rien pour acquis.

Ce sera une décision prise avant le match, a rappelé Dequoy. Je me prépare comme si j’allais être partant, mais je ne me laisse pas trop distraire à savoir si je vais l’être ou pas. Ça pourrait me sortir du bon état d’esprit et de mon approche.

Nous allons voir, a dit Khari Jones sans trop se compromettre. Ty Cranston ne se sent pas à son mieux et Dequoy paraissait bien sur le terrain. J’aime bien sa façon de jouer. Il apporte un élément de vitesse avec les unités spéciales. Maintenant, il doit jouer et comprendre par lui-même ce qui se passe sur le terrain. Heureusement, grâce à Barron Miles, il a été intégré à notre défense. Il a joué. Nous avons confiance en lui. Je me sentirai bien de l’avoir au sein de la défense si ça se produit.

Dequoy n’a jamais joué au milieu de la ligne tertiaire dans les rangs universitaires, mais il aime ce rôle qu’on s’apprête à lui confier, plus complexe que celui du demi défensif.

La différence, c’est qu’il faut communiquer. Le demi de sûreté est le général de la défense et il relaie l’information aux autres. Je dois parler plus qu’à l’université et, en tant que francophone, je dois le faire en anglais dans le feu de l’action. Une citation de :Marc-Antoine Dequoy

Rien n’est encore officiel, mais le gaillard de 1,83 m (6 pi) et 88 kg (195 lb) affiche déjà beaucoup de confiance même s’il avoue qu’il doit encore s’ajuster au calibre de la LCF.

C’est un très haut niveau de jeu, ça va plus vite, les gars sont robustes, a expliqué le natif de L'Île-Bizard. Je suis une recrue, il y a des aspects qui sont nouveaux, mais je n’ai pas le sentiment d’arriver et de ne pas être à ma place et de devoir seulement m’entraîner pour la première année avant d’être prêt.

Il est plus rapide que la plupart des joueurs, c’est toujours un bon acquis sur un terrain, reconnaît l’entraîneur-chef. Je l’ai remarqué au sein des unités spéciales. Il peut rater un plaqué, mais il est assez rapide pour revenir et faire le plaqué à nouveau. Il apprend tous les jours, et savoir où se placer est très important. Il faut comprendre à quel moment utiliser sa vitesse et à quel moment se fier davantage à l’aspect mental du jeu. Il est déjà un solide joueur de football, mais il va continuer de s’améliorer.

Des erreurs de recrues

Puni en quelques occasions, notamment pour ne pas avoir respecté l’immunité de cinq verges avec un rival qui s’emparait d’un botté de dégagement, Marc-Antoine Dequoy admet que ce sont des erreurs de recrue qu’il ne compte pas répéter.

Je n’ai pas d’excuses, mais je suis très enthousiaste de revenir au jeu après quelques années loin du terrain, a-t-il raconté. J’avais perdu la notion des cinq verges d’immunité, mais ça se corrige.

Il n’est malheureusement pas le seul qui a commis de telles erreurs, a dit Jones à ce sujet. Il faut répéter aux gars que ce n’est pas toujours l’équipe qui joue mieux qui gagne, mais celle qui comment le moins d’erreurs. Et quand ils vont comprendre cette notion, nous serons une meilleure équipe.

Marc-Antoine court tellement vite qu’il lui arrive de traverser un endroit où il devrait se trouver. Il n’a pas à courir à fond constamment. À 80 % de sa vitesse, il peut se rendre là où il faut et réussir le jeu. Nous serons patients avec lui, mais je crois qu’il apprend rapidement. Une citation de :Khari Jones, entraîneur-chef des Alouettes de Montréal

Les joueurs de la ligne offensive veulent se reprendre

Après deux défaites de suite, et particulièrement celle de vendredi contre Hamilton, le front offensif espère apporter des correctifs qui permettront à William Stanback d’obtenir plus que les 40 maigres verges récoltées contre les Tiger-Cats.

Nous ne sommes pas satisfaits, a répondu le garde Phillipe Gagnon sans faux-fuyants. Notre but, c’est toujours de faire notre part pour gagner le match et dans les deux derniers, ça ne s’est pas passé comme ça. Il y a toujours des choses qu’on peut améliorer. Il n’y a pas de secrets, il faut continuer de travailler, c’est la seule façon de progresser. Ces matchs-là sont passés, on ne les changera pas. C’est décevant, oui, mais il faut penser aux prochains, surtout dans une saison comme cette année, puisqu’il y a 14 matchs au lieu de 18. On ne peut pas commencer à avoir de longues séquences de défaites.

Khari Jones, lui, dit apprécier la qualité des efforts des joueurs dirigés par Luc Brodeur-Jourdain.

Je suis très satisfait. Ils travaillent fort, c’est un bon groupe. Ils protègent bien le quart-arrière jusqu’ici. Nous n’avons pas été aussi bons avec la course que nous l’aurions voulu lors du dernier match, et ils veulent que ça change. Ils tirent beaucoup de fierté du jeu au sol. Je n’ai aucun doute que nous paraîtrons mieux à cet égard. La saison est très jeune et nous n’avons pas eu de matchs préparatoires donc ils sont encore en rodage, comme tout le monde.

Il est trop tôt pour paniquer, et le moral de cette unité de colosses est somme toute assez bon.

On a un groupe de vétérans pour qui ce n’est pas le premier rodéo. Nous voyons sur les bandes vidéo ce que nous devons corriger et nous travaillons là-dessus tous les jours. On a un groupe qui est déjà passé par là et qui est prêt à relever le défi , a conclu Gagnon.

Notons par ailleurs que le receveur éloigné Dante Absher a été utilisé à la place de Quan Bray à la séance d’entraînement. Bray n’est pas blessé, assure Jones.

Nous voulons regarder attentivement ce que fait Dante. Il a bien joué pour nous en 2019 et nous lui avons fait faire beaucoup de jeux aujourd’hui.

En deux matchs, il y a deux ans, Absher avait capté huit passes en neuf tentatives pour des gains de 84 verges. Il avait réussi un touché.

Bray a quant à lui 80 verges de gains au compteur cette année et il a capté deux passes de touché, un sommet au sein des Alouettes, mais il n’a pu compléter 8 des 15 passes dirigées vers lui.