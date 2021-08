Vernon Adams tente de faire la part des choses

Après quelques jours de repos, l’athlète de 28 ans avait les idées plus claires. Une fin de semaine en compagnie de sa mère a remis ses malheurs en perspective et les conseils avisés de son agent et de sa femme, qui est psychologue, lui ont permis de faire le point.

Une bonne discussion avec Khari Jones a également aidé Adams à comprendre qu’il doit cesser de se mettre trop de poids sur les épaules.

Le coach s’est assis avec moi et m’a dit qu’il avait traversé les mêmes épreuves quand il essayait de s’établir comme quart partant et que des gens le critiquaient, a révélé Adams en visioconférence, après l’entraînement. Il fait un bon travail pour que je demeure détendu et que je reste fidèle à moi-même. Ce n’est pas la fin du monde, la saison est jeune, mais je suis bouleversé parce que je travaille tellement fort depuis deux ans avec les gars. Je sais que si je jouais un petit peu mieux, comme je devrais le faire et comme je le ferai bientôt, ça aiderait cette beaucoup équipe.

Il n’est pas un quart-arrière parfait, je crois que personne ne l’est, mais il doit se sentir à l’aise, a confié Jones. Nous avons regardé ce qu’il faisait en 2019 et nous avons remarqué que certaines choses avaient changé. C’est un processus continuel. Les jeunes quarts vivent des hauts et des bas. Et pendant l’année où nous n’avons pas joué, il a peut-être trop pensé à ce qu’il devait accomplir. Ça peut devenir lourd parfois. Il va s’en sortir. Je le crois véritablement.

Le no 8 a déjà surmonté certaines épreuves qui en auraient découragé plus d'un. C’est ce message que Khari Jones voulait aussi lui transmettre.

Il aurait facilement pu abandonner quand Hamilton l’a libéré, quand il a été échangé en quelques occasions ou que ça ne se passait pas comme il le voulait quand il était le quatrième dans la hiérarchie des quarts-arrière en arrivant à notre camp en 2019. Mais c’est un battant, il va aller jusqu’au bout. C’est pourquoi les gens l’aiment et nous croyons en lui. Alors, il doit aussi surmonter cette épreuve, ça le rendra plus fort.

Je dois être moi-même. Ce n’est pas en étant quelqu’un d’autre que j’ai obtenu le poste de partant. Je dois rester moi-même et m’amuser. Je n’ai qu’à remettre le ballon à mes coéquipiers, ne pas essayer de trop en faire ou d’être Superman. Une citation de :Vernon Adams

Adams a réussi à peine 36 de ses 73 passes au cours des deux derniers matchs. Face à Hamilton, il a été particulièrement imprécis en de nombreuses occasions. Eugene Lewis estime que les receveurs de passes peuvent davantage aider leur quart dans cette période trouble.

Je comprends en partie ce qu’il vit, a expliqué Lewis. Toutes les équipes gagnent ou perdent à cause du quart-arrière, il a beaucoup de responsabilités. C’est comme ça au football professionnel. J’ai un peu joué au poste de quart à l’école secondaire et il y a tellement de pression parce que tu as toujours le ballon. Mais tout ne repose pas seulement sur Vernon ou moi. Il faut l’aider. Même s’il ne fait pas la meilleure passe, il faut tenter de la capter quand même. Mais je lui fais confiance, je sais de quoi il est capable. Il va se retrouver et nous allons arranger les choses.

Stanback veut rebondir

Auteur de 194 verges de gains au sol au cours des deux premiers matchs de la saison, William Stanback a été limité à seulement 40 verges en 12 courses par les Tiger-Cats. Il s’est dit déçu de sa performance dans cette défaite.

Vernon Adam (à droite) remet le ballon au porteur William Stanback. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

En 2019, j’ai eu du succès dans un match contre Hamilton avec plus de 200 verges de gains, s’est remémoré le porteur de ballon. Et en sachant qu’ils viendraient nous affronter pour notre match inaugural, je savais que ce ne serait pas facile et qu’ils allaient me cibler pour s’assurer que je ne cours pas plus de 50 ou 60 verges. Ils y sont parvenus et je les respecte, mais nous allons continuer de nous améliorer.

Selon Jones, Stanback en est un autre qui s’inflige une pression indûment. Et comme Adams, il doit apprendre à mieux gérer son émotivité.

Ils veulent tellement réussir qu’ils s’en font trop parfois et pas seulement avec leurs performances, mais aussi ce que les gens pensent d’eux. C’est dur quand tu ne joues pas à la hauteur de tes propres attentes. On voit dans les autres matchs qu’il se marque moins de points et qu’il y a des erreurs sur le terrain. Les défenses sont quelque peu supérieures aux attaques de façon générales.

Il faut comprendre que nous ne pouvons pas toujours être à notre mieux en début de saison. Et qui sait? Peut-être que la victoire à Edmonton nous a laissés croire que ce serait comme ça chaque semaine. Alors avec ces deux-là, il s’agit de s’assurer qu’ils gardent un bon état d’esprit. Ils ne sont pas seuls, toute l’équipe les entoure. Tout le monde peut s’améliorer, pas seulement eux. Une citation de :Khari Jones, entraîneur-chef des Alouettes de Montréal

Je veux réussir des courses de 7 ou 8 verges lors des premiers essais pour faire bouger les chaînes, a déclaré le demi de 27 ans. Je n’ai pas été aussi efficace que j’aurais dû l’être. Et ça m’a nui parce que quand je deviens frustré, je me fâche parfois inutilement. Je suis très émotif et je dois apprendre à rester calme et à continuer d’avancer.

L’entraîneur-chef a pris sa part du blâme pour les ratées de son attaque terrestre. Après avoir revu le match à tête reposée, il a jugé qu’il aurait pu trouver des solutions.

Nous avons envoyé de gros joueurs pour les courses et ils envoyaient de gros joueurs pour nous contrer. Ils ont été meilleurs que nous dans ces circonstances. J’aurais peut-être dû m’éloigner de cette stratégie un peu plus vite. Il faut peut-être simplifier ce que nous faisons et retourner à la base. Nous n’avons pas fait autant de changements de joueurs que lors des matchs précédents. C’est en partie ma faute.

Pour éviter de s’embourber, les Alouettes devront se ressaisir vendredi à Ottawa, sans quoi, ils se retrouveront avec une fiche de 1-3, avec seulement 10 autres matchs à jouer dans ce calendrier écourté.

Eugene Lewis relativise toutefois la situation de son équipe qui avait aussi connu un lent départ en 2019 en perdant ses deux premiers matchs avant de compléter la saison avec un dossier de 10-8.