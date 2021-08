Interdire aux boxeurs de se battre pendant six mois après un K.-O.

Les images de la Mexicaine Jeanette Zacarias Zapata gisante inerte dans le ring après avoir été mises K.-O. par Marie-Pier Houle n’ont laissé personne indifférent. Mais au lieu de chercher un ou des coupables, le patron d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) veut d’abord réduire les risques de récidive.

Après tout, c’est la deuxième fois en moins de trois ans que le Québec est le théâtre d’un incident semblable, après le K.-O. subi par Adonis Stevenson en novembre 2018.

Je n’ai pas vu le combat en direct, mais j’ai vu les images en reprise à la télévision comme tout le monde. Je trouve que la boxe est très bien gérée. On a des protocoles en place, mais ce n’est pas assez , a d'abord lancé Estephan.

Ainsi, il propose un amendement qui imposerait une période tampon fixe offrant un temps de répit à l’athlète afin de se remettre du traumatisme et de la commotion cérébrale causée par un K.-O. Si cette règle s'était appliquée au gala de samedi, Jeanette Zacarias Zapata, victime d'un K.-O. à son dernier combat en mai, n'aurait pas pu affronter Marie-Pier Houle.

Pour moi, ça fait un bout que j’aimerais que l’on fasse un petit changement. C’est très simple. Un boxeur ou une boxeuse qui aurait été vaincu par K.-O. ne pourrait plus boxer pour six mois , a expliqué Estephan en entrevue à Radio-Canada Sports.

Le cerveau, je ne suis pas médecin, mais il y a des tests que l’on fait. Ils passent les tests, mais une suspension de 60 ou 90 jours peut être assez, mais ça peut ne pas l’être. Mais pourquoi prendre des chances? Une citation de :Camille Estephan, président d'Eye of the Tiger Management

Pour lui, il en va d’une réduction importante des risques inhérents à la pratique de la boxe. Cela éliminerait énormément de risques. Ce qui est arrivé (samedi) est très malheureux. C’est une jeune fille de 18 ans. Mes prières sont avec elle et sa famille. Pour tous les fans de boxe, ce ne sont pas des choses que l’on veut voir. Mais je pense qu’un changement est dû , a-t-il insisté.

D’abord dans notre cour

Camille Estephan est réaliste. Il sait bien qu’il serait difficile, voire impossible, d’instaurer une telle mesure à l'ensemble de la planète boxe. Cela ne l’empêche pas de prêcher en faveur d’une plus grande sécurité pour les boxeurs participant à des événements en sol québécois.

Mon idée concerne d’abord le Québec, parce qu’on veut protéger le sport et l’industrie de la boxe, a-t-il expliqué. On veut protéger les athlètes et leur santé. Je préfère errer avec un surplus de sécurité que le contraire.

Et le patron d’EOTTM souhaite donner l’exemple. Il a d’ailleurs récemment imposé un repos forcé à l’un des siens. Steven Butler, victime d’un dur K.-O. au Mexique en janvier dernier, se battra de nouveau à Québec le 23 septembre prochain.

Je vous donne l’exemple de Steven Butler, notre propre boxeur qui a été mis hors de combat en janvier au Mexique. Un K.-O. violent. J’ai demandé à mon équipe que Steven ne prenne aucun coup de poing pendant six mois. Pas de sparring (à l’entraînement) pendant quelques mois. Une citation de :Camille Estephan, promoteur de boxe

C’est la façon la plus simple, peut-être simpliste, c’est peut-être trop de sécurité, mais je préfère ça de beaucoup. On ne peut pas imposer ça à la boxe mondiale. Chaque fédération a ses propres réglementations et chaque régie a ses propres recommandations , a-t-il ajouté.

Adonis Stevenson au plancher après s'être fait mettre hors de combat par Oleksandr Gvozdyk. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Et dans la tête d’Estephan, il en irait de même pour tout boxeur venu de l’étranger pour livrer un combat ici. Et même s’il en va de sa propre entreprise, il ne croit pas que cela constituerait une embûche qui gênerait la gestion de ses événements.

Pour être honnête, je ne pense pas que ça complique les choses. Ça élimine certainement certains boxeurs de l’équation, mais je préfère ça que de regarder des discussions visant à bannir le sport , a-t-il dit en citant des études qui démontrent que le football américain est plus néfaste que la boxe sur la santé des athlètes.

La boxe est un sport. Les boxeurs savent dans quoi ils s’embarquent quand ils montent dans le ring. Mais il faut les protéger. Ça fait quelques années que j’y songe. Je ne suis pas la personne qui peut prendre la décision (à la place de la RACJ), mais je vais faire les démarches pour demander d’appliquer une telle réglementation. On le fait déjà dans notre écurie pour nos propres boxeurs. Une citation de :Camille Estephan

Je veux m’assurer auprès de nos apparieurs (matchmakers) et d’Antonin Décarie que les adversaires que l’on va chercher n’auront pas été mis hors de combat dans les six derniers mois. Je ne veux pas voir ces combats-là.

Ça ne garantit pas que l’on n’aura pas des accidents, a ajouté Estephan. Parce que ce pour combat-là (entre Marie-Pier Houle et Jeanette Zacarias Zapata), il semble que la Régie a fait son travail. La fille a passé des examens. Ce n’est pas le combat contre Marie-Pier qui est en cause. Je me sens vraiment mal pour Marie-Pier parce que c’est sûr qu’elle n’est pas dans une position confortable présentement.