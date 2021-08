Ève Gascon dans la LHJMQ, si ce n’était qu’un au revoir?

Je retiens juste du positif. C'était vraiment une belle expérience. Je me suis vraiment améliorée autant sur la glace que comme personne. Je pense que je ressors de là plus mature. C'est vraiment juste du positif que je retiens de cette expérience-là , a raconté Gascon au lendemain du couperet final.

J'étais fière de faire de bonnes performances, et de démontrer aussi que ce n’est pas parce qu'on est des filles qu'on ne peut pas performer avec des gars.

J’ai reçu de bons messages de jeunes filles qui m'ont dit que je montrais le bon chemin pour les jeunes filles, et c'est sûr que ça me rend fière. Une citation de :la gardienne de but Ève Gascon

J'essayais de donner tout ce que je pouvais et à la fin, ce n'est pas ma décision. J'ai tout donné. Ils avaient déjà deux bons gardiens, alors je pouvais seulement donner mon maximum.

Depuis le début, on est en communication avec elle. On lui parlait quand même assez régulièrement pendant le camp d'entraînement. On lui avait donné comme objectif de se concentrer sur ce qu'elle avait à contrôler, et je pense qu'elle l'a fait de brillante façon. Il y a eu un gros mouvement médiatique autour d’elle, et ce que j'ai aimé, c'est la force de caractère qu'elle a démontrée sur la glace et hors glace. Elle est restée concentrée, et je trouvais qu'elle s'améliorait de jour en jour , a de son côté témoigné l’entraîneur des Olympiques, Louis Robitaille.

C'est loin d'être un constat d'échec, bien au contraire. Une citation de :Louis Robitaille, entraîneur des Olympiques de Gatineau

Les gens ont appris à découvrir Ève la gardienne de but, mais également la personne, la jeune fille qui est extrêmement forte mentalement, et extrêmement dédiée. Elle a un but, et c'est de continuer à parfaire son jeu, pour monter dans la sphère du hockey. Elle n'a rien eu de gratuit et elle a mérité de batailler jusqu'à la toute fin.

C'est la première depuis 20 ans à participer à un camp junior. Pour nous, les Olympiques, on veut avoir les meilleurs joueurs possibles, et Ève fait partie de l'élite. Elle méritait cette opportunité et on est extrêmement fiers de lui avoir donné la chance de se prouver.

Il n’y a rien de terminé

Ève Gascon se rapportera maintenant au programme masculin des Patriotes du Cégep Saint-Laurent. L’Université du Minnesota-Duluth l’attend pour le début de la saison 2023, dans deux ans. Est-ce qu’elle pourrait s’établir dans la LHJMQ d’ici là?

Je pense que je serais capable de jouer dans cette ligue-là, répond la gardienne. C'est sûr qu'il faut que je continue à travailler fort. Je me fais confiance et je pense que je pourrais garder des matchs dans la LHJMQ.

Elle a confirmé que son entraîneur des Patriotes ne verrait aucun inconvénient à un rappel des Olympiques.

Ces derniers comptent sur deux gardiens vétérans. Rémi Poirier, 20 ans, qui doit se rapporter au camp des Stars de Dallas qui l'ont repêché au 6e tour en 2020. Et Emerik Despatie, 18 ans, qui a reçu une invitation des Blue Jackets de Columbus. Même si Gascon a été la dernière gardienne retranchée, Robitaille s’est bien gardé de la désigner comme la troisième gardienne de l'équipe.

Ève fait partie de notre organisation. Elle est sur notre liste de protection. Une citation de :Louis Robitaille

Elle a démontré pendant le camp d'entraînement qu'elle pouvait performer au niveau de la Ligue de hockey junior du Québec. Elle a bien fait lors des matchs hors-concours.

On va vraiment suivre ça de près. On va suivre son évolution, et s'il y a des décisions à prendre, on va les prendre.

Je veux passer au prochain niveau et je vais essayer de travailler fort toute la saison, autant sur glace que hors glace pour me tailler un poste l'année prochaine, si jamais je reçois une autre invitation. Il y a aussi les éléments techniques avec la NCAA. Pour moi, c'est important pour garder mon éligibilité. Je vais voir en temps et lieu , a expliqué Gascon au sujet de son avenir.

Je ne suis pas un écrivain de conte de fées. Si Ève garde les buts, c'est parce qu'elle le mérite , a conclu Robitaille.

(Avec les informations d'Ismaël Sy)