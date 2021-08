Félix Auger-Aliassime trime dur et avance à New York

Le match, disputé sur le court 17, a ravi un public endiablé et surtout acquis à la cause d’Auger-Aliassime.

L'atmosphère était extraordinaire, c’était fou, a expliqué le jeune joueur au micro de TSN. J’avais très hâte de jouer de nouveau devant un public aussi bruyant et j’étais content de voir tout le monde dans le stade à 11 h un lundi matin. C’était toute une bagarre et j’ai dû puiser loin dans mes ressources pour le battre.

Malgré son modeste rang au classement mondial, Donskoy a joué avec aplomb et confiance, fort de ses trois victoires en qualifications.

Même s’il a dû trimer dur jusqu’au bris d’égalité en première manche, Auger-Aliassime était en contrôle du match. Solide au service, le Québécois n’a pas commis la moindre double faute de la manche et a plusieurs fois menacé de ravir celui de son rival, sans y parvenir.

Il a toutefois été impérial au bris d'égalité qu’il a dominé 7-0. En deuxième manche toutefois, Auger-Aliassime a un peu baissé la garde. Donskoy a réussi le bris dès la quatrième partie et s’est imposé 6-3.

Le Québécois a aussi connu un autre passage à vide en troisième manche. Donskoy a même eu l’occasion de servir pour la manche, mais Auger-Aliassime a réussi le briser in extremis avant de survoler de nouveau le bris d’égalité.

Le troisième bris d’égalité du match a été nettement plus serré et la 12e tête de série s’est imposée 10-8, à sa troisième balle de match, non pas sans avoir sauvé une balle de manche.

Au cours du match, le Québécois a réussi 14 as et a commis 7 doubles fautes. Il a frappé 53 coups gagnants contre 48 fautes directes.

Même s’il a dépensé beaucoup d’énergie lors de ce premier match disputé dans la chaleur new-yorkaise, le Québécois n’est pas inquiet pour la suite.

C’est bien d’avoir été défié tôt dans le tournoi et c’est bon pour la confiance, même si je suis pas mal fatigué, a ajouté Auger-Aliassime. Cela dit, je récupère généralement assez bien. Le plus important, c’est d’avoir remporté le match.

Au prochain tour, Auger-Aliassime affrontera un autre joueur qualifié. L’Espagnol Bernabe Zapata-Miralles, 116e mondial, a défait son compatriote Feliciano Lopez en cinq manches de 5-7, 7-6 (8/6), 4-6, 6-3 et 6-3.