Leylah Annie Fernandez et Naomi Osaka accèdent au 2e tour à New York

Opposée à la Croate Ana Konjuh, 88e mondiale, la Québécoise s’est imposée en deux manches de 7-6 (7/3) et 6-2 lundi.

Menée par un bris en début de match, Fernandez a finalement pu briser sa rivale à 5-4. Plus en confiance, elle a ensuite dominé le bris d’égalité.

En deuxième manche, la 73e raquette à la WTA a imposé son jeu et a ravi le service de sa rivale à trois reprises.

En entrevue sur le terrain, elle a souligné l’apport du public dans sa victoire.

Les partisans ont assurément été un facteur, surtout en première manche quand je faisais des erreurs, a dit Fernandez au micro du réseau TSN. J’ai continué à pousser et à lutter grâce à leurs encouragements. Je faisais de bonnes choses et j’étais de plus en plus près de la briser. Quand j’ai réussi à le faire, j’ai commencé à jouer de mieux en mieux.

La joueuse de 18 ans devra toutefois polir son jeu si elle veut progresser davantage dans le tournoi. Elle a réussi 23 coups gagnants, mais a commis 27 fautes directes. Heureusement pour elle, son adversaire en a enregistré 38.

En 2020, Fernandez avait aussi atteint le deuxième tour, mais avait été éliminée en deux manches par l’Américaine Sofia Kenin sur le court Arthur-Ashe.

J'étais un peu impressionnée par l’enjeu et par la grandeur du stade vide l’an passé, a-t-elle ajouté. Là, il y a des spectateurs et je me sens mieux préparée.

Au prochain tour, la Québécoise affrontera l'Estonienne Kaia Kanepi, 70e.

Osaka passe le premier tour sans encombre

Naomi Osaka, 3e mondiale, s'est qualifiée pour le 2e tour des Internationaux des États-Unis dont elle est la tenante du titre, en battant 6-4 et 6-1 la Tchèque Marie Bouzkova (87e). La Japonaise de 23 ans, qui s'est imposée en 1 h 33 min face à cette adversaire qu'elle avait déjà écartée au premier tour des Internationaux d'Australie de cette année, affrontera au prochain tour la Serbe Olga Danilovic, issue des qualifications.

Naomi Osaka Photo : Getty Images / Sarah Stier

Osaka, déjà lauréate en 2018, vise un troisième titre à Flushing Meadows où elle arrive sans grands repères après plusieurs mois difficiles.

Il y eut d'abord la polémique, née de son refus de répondre aux questions des médias à Roland-Garros, qui lui a valu d'être sanctionnée financièrement et a entraîné son retentissant forfait avant le deuxième tour. Le tout ayant mis à jour des problèmes d'anxiété, marqués par plusieurs épisodes dépressifs .

Après une pause qui l'a amenée à faire l'impasse sur Wimbledon, elle a manqué son retour aux Jeux de Tokyo où, après avoir allumé la vasque olympique, elle s'est avouée vaincue en huitièmes de finale. Et à Cincinnati, il y a deux semaines, elle a cédé au troisième tour.

Mais pour son retour à New York, Osaka a montré un visage serein sur le court Arthur-Ashe, où elle était heureuse de rejouer devant un stade plein.

C'est un peu fou de jouer à nouveau devant tout le monde. Je me sentais assez seule, donc je suis assez contente de voir des enfants dans le public et des adultes aussi. L'énergie qui en émane est inégalée. Je me sens vraiment à l'aise ici. Je suis juste contente d'avoir gagné , a-t-elle déclaré.

Halep, Muguzura et Svitolina au 2e tour, mais pas Marino

L'Ukrainienne Elina Svitolina, cinquième tête d'affiche, a gagné 6-2 et 6-3 devant Rebecca Marino, de Vancouver.

Svitolina a mené 4-1 pour les bris. Elle n'a inscrit que six fautes directes contre 21 pour Marino, classée 175e au monde. Cette dernière avait gagné sa place au tableau principal en remportant ses trois matchs de qualification.

Quant à Simona Halep et Garbine Muguruza, deux joueuses ayant connu leur part d'ennuis à New York, elles ont toutes deux atteint le deuxième tour des Internationaux des États-Unis.

Halep, exclue dès le premier tour en 2017 et 2018, a éliminé l'Italienne Camila Giorgi 6-4, 7-6 (3). Muguruza, tête de série no 9, est passée au tour suivant à l'aide d'un gain de 7-6 (4), 7-6 (5) contre Donna Vekic.

Halep a raté les Internationaux de France et Wimbledon, deux tournois du Grand Chelem qu'elle a remportés, en raison d'une blessure au mollet gauche.

Elle s'est retrouvée en danger face à Giorgi, qui vient de remporter l'Omnium Banque Nationale. La 12e tête de série a été brisée alors qu'elle servait pour le match à 5-4, mais elle s'est rapidement ressaisie, remportant les quatre derniers points du bris d'égalité.

Muguruza, qui a aussi remporté Roland-Garros et Wimbledon, dispute à Flushing Meadows le seul tournoi majeur où elle n'a jamais atteint les quarts de finale, étant même éliminée au premier tour il y a deux ans.

Elle a joué avec aplomb dans les deux bris d'égalité face à Vekic, quart de finaliste en 2019.

Reine de New York en 2016, Angelique Kerber a avancé au tableau en écartant Dayana Yastremska 3-6, 6-4 et 7-6 (3).

Bianca Andreescu, sixième tête de série, va se mesurer mardi soir à Viktorija Golubic, de la Suisse.