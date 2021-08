Leylah Annie Fernandez accède au 2e tour à New York

Opposée à la Croate Ana Konjuh, 88e mondiale, la Québécoise s’est imposée en deux manches de 7-6 (7/3) et 6-2 lundi.

Menée par un bris en début de match, Fernandez a finalement pu briser sa rivale à 5-4. Plus en confiance, elle a ensuite dominé le bris d’égalité.

En deuxième manche, la 73e raquette à la WTA a imposé son jeu et a ravi le service de sa rivale à trois reprises.

En entrevue sur le terrain, elle a souligné l’apport du public dans sa victoire.

Les partisans ont assurément été un facteur, surtout en première manche quand je faisais des erreurs, a dit Fernandez au micro du réseau TSN. J’ai continué à pousser et à lutter grâce à leurs encouragements. Je faisais de bonnes choses et j’étais de plus en plus près de la briser. Quand j’ai réussi à le faire, j’ai commencé à jouer de mieux en mieux.

La joueuse de 18 ans devra toutefois polir son jeu si elle veut progresser davantage dans le tournoi. Elle a réussi 23 coups gagnants, mais a commis 27 fautes directes. Heureusement pour elle, son adversaire en a enregistré 38.

En 2020, Fernandez avait aussi atteint le deuxième tour, mais avait été éliminée en deux manches par l’Américaine Sofia Kenin sur le court Arthur-Ashe.

J'étais un peu impressionnée par l’enjeu et par la grandeur du stade vide l’an passé, a-t-elle ajouté. Là, il y a des spectateurs et je me sens mieux préparée.

Au prochain tour, la Québécoise affrontera l'Estonienne Kaia Kanepi, 70e.