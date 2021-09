Ibai Llanos, l’instavidéaste devenu l’ami de Lionel Messi

Il interviewe Lionel Messi, joue avec Sergio Aguero et fait des affaires avec Gerard Piqué. Avec ses millions d'abonnés, l'instavidéaste (streamer) Ibai Llanos attire l'intérêt des joueurs les plus influents du soccer mondial. Mais cette proximité dérange aussi dans son Espagne natale, où les médias peinent à obtenir les mêmes occasions que lui. Portait d'un phénomène web, et d'une tendance en diffusion du sport.

Le 11 août 2021, coup de tonnerre dans l'univers du soccer. Lionel Messi débarque à Paris. Sa première apparition publique se fait du haut d'un balcon devant un parterre où des centaines de partisans chantent à l'unisson.

Lionel Messi

Des images qui font le tour de la planète. Les médias sportifs ont le regard tourné vers la capitale française. TF1 (France), ESPN Argentine, Sky Sports (Angleterre) ou encore CNN (États-Unis) : tous sont sur place, et tous espèrent avoir la chance de s'entretenir en primeur avec la supervedette argentine.

Le premier avec qui le sextuple Ballon d'or choisit de parler n'est toutefois pas un journaliste ni même un représentant d'une grande chaîne télévisée. C'est Ibai Lllanos, un Espagnol de 26 ans suivi par plus de 7 millions de personnes sur la plateforme Twitch, et qui compte autant d'abonnés sur YouTube.

Si l'Argentin a accepté d'accorder sa première entrevue parisienne à ce jeune Espagnol, c'est pour son audience, mais aussi sa complaisance. Parce qu'avant de le rencontrer, Ibai Llanos avait promis à Messi qu'il n'allait pas lui parler des formations tactiques de son nouvel entraîneur , mais seulement avoir une petite jasette .

Une petite jasette vue par 8,5 millions de personnes jusqu'ici, et le compteur continue de tourner. Et une proximité avec une grande vedette qui est le fruit de longues heures passées à... jouer à des jeux vidéo.

Des jeux vidéo avec les plus grands sportifs

Avant d'interviewer les plus grandes vedettes du sport, Ibai Llanos s'est fait connaître sur Twitch. Depuis 2014, à 19 ans, il commente des jeux vidéo et diffuse ses propres parties.

Cet habile communicateur au ton décontracté et à l'humour unique rassemble une communauté de joueurs de jeux vidéo qui grandit rapidement, ce qui attire l'attention de certains athlètes, qui acceptent de jouer avec lui.

Ils sont nombreux à être adeptes du sport électronique : Gareth Bale (Real Madrid Ellevens eSports), Sergio Aguero (FC Barcelone, KRÜ eSports) et Antoine Griezmann (FC Barcelone, Grizi eSport), pour ne nommer qu'eux, sont autant de grandes vedettes du ballon rond qui partagent la passion du jeu vidéo, au point d'avoir chacun fondé leur propre entreprise dédiée au sport électronique.

Cette tendance, Ibai Llanos l'avait vue venir. Né en 1995, il a lui-même l'âge de son public cible et des joueurs avec lesquels il s'entretient. Au fil des années, son nombre d'abonnés explose, tout comme sa notoriété. Aujourd'hui, il est la neuvième personne sur Twitch pour le nombre d'abonnés.

Avec la pandémie arrive la consécration, pendant que la planète entière est confinée dans son salon. Il délaisse alors tranquillement le jeu vidéo pour migrer vers le balado, comme lorsqu'il apprend quelques mots de portugais avec Neymar (PSG) comme professeur.

Toutes ses vidéos connaissent un immense succès. Seulement en 2021, Ibai Llanos compte plus de 200 millions de vues rien que sur YouTube, où il répertorie ses vidéos en direct. Un phénomène que le populaire journal ibérique El Mundo a récemment décrit comme l'homme le plus connu en Espagne... par votre fils .

Une popularité qui lui permet même de gagner près de 3 millions de dollars par année avec les visionnements de ses vidéos, sans compter ses partenariats et commandites.

Un partenaire d'affaires

Sa capacité à rallier un jeune auditoire et à mettre à l'aise des vedettes sportives, avec qui il discute à bâtons rompus et en évitant les questions difficiles ou embarrassantes, tombe dans l'œil d'investisseurs. Parmi eux, on retrouve Gerard Piqué, joueur du FC Barcelone et de la sélection nationale espagnole, et entrepreneur à ses heures, avec sa société Kosmos.

Évaluée à plusieurs centaines de millions de dollars, Kosmos produit des documentaires sur Netflix, représente des joueurs de tennis comme Dominic Thiem et possède même le FC Andorre, une équipe de soccer en troisième division espagnole.

Gerard Piqué

La plus récente acquisition de Kosmos, c'est Ibai Llanos. Dans les trois derniers mois, l'entreprise a acheté les droits de diffusion nationaux espagnols de la Copa América, et ceux de la Ligue 1 française, dans la foulée du départ de Lionel Messi à Paris. Et chaque fois, c'est Ibai Llanos qui était à l'animation, avec son style bien à lui, de ces diffusions accessibles exclusivement sur sa chaîne Twitch.

Et l'idée fonctionne : pour le premier match de Messi avec le PSG, pas moins de 2 millions d'Espagnols ont regardé sur Twitch les premiers pas de l'Argentin à Reims. Un record d'audience en Espagne pour un match du championnat français.

L'athlète-entrepreneur, un phénomène mondial Avec ses 175 millions d'abonnés (Instagram, Twitter et Facebook), LeBron James n'est pas seulement l'un des athlètes les plus suivis dans le monde, mais aussi l'un des plus actifs la production de contenu. James est à la tête de SpringHill Entertainment, une compagnie de production qui a récemment coproduit le film Basket spatial 2 : nouvelle ère, dans lequel on retrouve... LeBron James dans le rôle-titre. Le basketteur est aussi président d'Uninterrupted, une filiale qui conçoit des émissions sportives pour HBO et Netflix. Au Canada, des vedettes comme Auston Matthews et Mitch Marner (Maple Leafs de Toronto), Serge Ibaka (Raptors de Toronto) ou encore le rappeur Drake ont participé à des productions d'Uninterrupted. D'autres plateformes, comme The Players' Tribune fondée par l'ancien joueur de baseball Derek Jeter, offrent également aux athlètes l'occasion de s'exprimer en ayant un droit de regard sur le produit final.

Derrière ces chiffres impressionnants se cache toutefois une complaisance qui dérange. Qui était l'invité d'Ibai Llanos dimanche, pendant le match de Messi avec le PSG? Gerard Piqué, son partenaire d'affaires dans l'aventure.

Nous sommes bien loin d'un travail de journaliste, donc, et assez pour agacer ceux qui pratiquent ce métier.

Des occasions critiquées

Certains ont d'ailleurs pris la parole pour remettre en question son approche. Xavi Hernandez, du journal catalan Ara, estime que chaque entretien d'Ibai Llanos avec un joueur coûte à un journaliste la même chance, mais en s'assurant d'expliquer les faits et de contextualiser la nouvelle . Ibai est un animateur et sa priorité est de divertir , a-t-il écrit sur Twitter  (Nouvelle fenêtre) .

Même son de cloche de Juanma Castano, un chroniqueur sportif d'envergure en Espagne, qui a déclaré  (Nouvelle fenêtre) ne pas comprendre la décision de Lionel Messi d'accorder sa première entrevue parisienne à un simple instavidéaste.

Ibai Llanos, lui, n'entend pas s'en faire avec les critiques. S'il admet ne pas être journaliste ni vouloir rivaliser avec la presse , un domaine qu'il respecte beaucoup , il ne peut tout simplement pas refuser ce genre d'invitations .

Son objectif est de produire du contenu tout en restant fidèle à lui-même. Car c'est cette façon de faire qui lui a permis d'atteindre les plus hautes sphères du divertissement.

Surtout qu'il est loin d'être le seul à faire la même chose. Près de chez nous aussi, ce genre de proximité existe et fonctionne.

Mettre l'athlète à l'aise

Au Québec, la popularité du balado La poche bleue, animé par les anciens joueurs du Canadien de Montréal Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, témoigne de l'intérêt des amateurs de sports pour le divertissement. Exit les questions techniques et bonjour les anecdotes : l'objectif de ce balado, au format plus long et moins concis, est de divertir.

Une approche qui permet l'authenticité et de rester soi-même , croit Guillaume Latendresse.

Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Le balado est un médium plus permissif au niveau de la livraison du message. Il nous permet de rester nous-mêmes, de ne pas nous accrocher dans des technicalités au niveau du dialogue, et il nous offre aussi une liberté complète. Pas de patron qui nous censure. Et c'est ce que les gens aiment , observe-t-il.

Cette liberté complète attire d'ailleurs des participants d'envergure. Au fil des épisodes, La poche bleue a réussi à asseoir des dizaines joueurs vedettes pendant de longues minutes pour discuter de tout et de rien, dont Jonathan Huberdeau, Samuel Girard, Thomas Chabot, Anthony Mantha ou encore Anthony Beauvillier. Sans oublier des gestionnaires comme Julien BriseBois, directeur général du Lightning de Tampa Bay, Pat Brisson, agent de joueurs influent, et Roberto Luongo, directeur général adjoint d'Équipe Canada.

Même le premier ministre François Legault y a participé cet été!

Le fait qu'on soit authentiques fait que les gens que l'on sollicite sont plus à l'aise de jouer le jeu , croit Latendresse. Et quand ils ont de belles personnalités, c'est tout à leur avantage, car les gens apprennent à les connaître comme ils sont, sans filtre. Les gens apprécient l'authenticité, surtout venant de leur premier ministre!

Son partenaire Maxim Lapierre avoue de son côté s'adapter aux invités , avec l'objectif qu'ils soient à l'aise . Ce faisant, ils peuvent ensuite parler ensemble de sujets intéressants pour les auditeurs .

Quand nos invités voient qu'on s'ouvre à eux, je crois que ça les incite à s'ouvrir à leur tour , illustre-t-il.

Et on le fait de façon respectueuse, on n'est pas là pour faire mal paraître qui que ce soit. Une citation de :Maxim Lapierre

À leur avis, l'offre de La poche bleue et des autres contenus du genre est complémentaire au travail des journalistes, qui jouent le rôle d'analystes non biaisés dans l'interprétation des faits , croit Maxim Lapierre. À la différence de son rôle d'animateur, les journalistes sont payés pour faire des recherches plus poussées, poser des questions pertinentes, et aller plus loin dans leurs articles et reportages , décrit-il.

Cela dit, les athlètes auront toujours le loisir de passer leur message directement par leurs médias sociaux. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais , conclut Lapierre.

Parce que les fans ont maintenant accès au message directement de l'athlète. S'ils veulent une analyse plus approfondie d'une tierce partie, ils peuvent toujours se tourner vers les médias qui couvriront l'athlète.

À condition que l'athlète en question accepte de leur parler. Une chose de plus en plus difficile à réaliser, puisque l'accès aux joueurs n'a jamais été aussi contrôlé. Surtout quand les athlètes prennent moins de risque à troquer la rigueur d'un journaliste à un balado divertissant.