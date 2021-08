La boxeuse Jeanette Zacarias Zapata dans un état critique, mais stable

La boxeuse mexicaine de 18 ans avait quitté le stade IGA en ambulance après avoir subi le K.-O. au quatrième round contre Marie-Pier Houle. Le promoteur Yvon Michel a révélé dimanche que les médecins de l'hôpital Sacré-Coeur craignaient qu'elle n'allait pas passer la nuit puisqu'elle était alors dans un état critique et instable.

Sincèrement, ils ne lui donnaient pas beaucoup de chances au départ, a indiqué Michel. Mais ça s’est vraiment beaucoup amélioré, et ils ont parlé à Jovanni et à l’entraîneur de ce que seraient les prochaines étapes, potentiellement. Les deux à cinq prochains jours sont cruciaux, et les six semaines suivantes seront déterminantes pour savoir s’il y a des dommages ou quelle est l’étendue des dommages.

Au départ, ils voulaient voir si elle allait se stabiliser pour qu’ils soient en mesure de faire une chirurgie, mais la situation s’est tellement bien améliorée sur le plan de l’hématome cervical que ce n’était plus nécessaire , a-t-il ajouté.

La boxeuse n'a toutefois pas repris conscience, a précisé le promoteur. Elle demeurera sous sédation pour les prochains jours. Son conjoint, le boxeur Jovanni Martinez, demeurera à son chevet jusqu'à nouvel ordre. Il est en communication constante avec les parents de la jeune boxeuse, et son père prendra à distance les décisions cruciales pour sa santé.

C’est une situation qu’on ne souhaitait pas. Ma conjointe et moi venions simplement ici pour faire de bons combats, et nous étions tous les deux bien préparés, a souligné Martinez. Le combat allait bien. Tout s’est passé très rapidement. C’est ça, la boxe, malheureusement. Nous apprécions le soutien de la promotion et de l’hôpital.

J’aurais préféré que ça m’arrive à moi et non à elle. C’est une situation difficile, mais je reçois un grand soutien. Une citation de :Jovanni Martinez, conjoint de Jeanette Zacarias Zapata

Martinez a indiqué que sa conjointe avait subi deux examens neurologiques pour obtenir la permission de boxer à Montréal, elle qui avait subi un K.-O. en mai dernier, au Mexique. Yvon Michel a ajouté que le combat était équilibré jusqu'au quatrième round et que les protocoles d'avant-combat avait été respectés.

La première chose qu’on regarde, c’est si elle est sur une liste de suspension, a indiqué Michel. Elle ne l’était pas. Elle avait subi un K.-O.; est-ce qu’elle avait subi les examens neurologiques adéquats? C’était le cas pour qu’elle reprenne son permis. De toute façon, aucun boxeur ne peut boxer au Québec sans avoir le permis de l’État ou du pays d’où il provient. En plus de ça, la régie exige un autre examen. Dans son cas à elle, pour avoir son permis au Mexique, elle a dû subir un examen cérébral, et pour pouvoir boxer ici, elle a dû en passer un autre.