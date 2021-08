Les Canadiennes en demi-finales du mondial de hockey

Mélodie Daoust s’est particulièrement signalée avec un but en avantage numérique et deux aides. Daoust a notamment préparé le cinquième filet des Canadiennes, celui de la capitaine Marie-Philip Poulin, qui était de retour au jeu après avoir raté le match de jeudi contre les Américaines en raison d’une blessure.

Ashton Bell a ouvert la marque après 89 secondes après avoir accepté une remise lumineuse de Daoust, et les Canadiennes n’ont jamais été inquiétées, elles qui ont dominé 51-3 au chapitre des tirs et demeurent invaincues dans le tournoi. Natalie Spooner a inscrit un doublé, et Brianne Jenner et Sarah Fillier ont également marqué un but chacune.

Après avoir été blanchies à leur 15 premières tentatives dans le tournoi, les Canadiennes ont finalement inscrit un but en supériorité numérique en troisième période. Daoust a touché la cible pendant une punition majeure à Lena Dusterhoft, coupable d’une dangereuse mise en échec par derrière sur Renata Fast.

Les Canadiennes ne connaissent pas encore leurs adversaires pour les demi-finales. Si la Finlande défait la République tchèque dans le dernier quart de finale, le Canada affrontera la Suisse, qui a battu l'équipe du Comité olympique de Russie 3-2, tandis que les États-Unis, qui ont écrasé le Japon 10-2, sera opposé à la Finlande.

Par contre, si les Tchèques surprennent les Finlandaises, ce sont elles qui affronteront les Canadiennes, tandis que les Suisses croiseraient le fer avec les Américaines.

