Des 3es places pour Marco Arop et Aaron Brown à Paris

Le Kenyan Wyclife Kinyamal s’est imposé en 1 min 43,94 s, devant son compatriote Ferguson Cheruiyot Rotich (1:44,45). Quant à Arop, il a stoppé le chrono à 1 min 44,74 s.

L’athlète de 22 ans d’Edmonton avait triomphé sur la distance samedi dernier à Eugene, en Oregon, et jeudi à Lausanne, en Suisse. Les deux fois, il a eu le meilleur sur les Kenyans Emmanuel Kipkurui Korir et Ferguson Cheruiyot Rotich, médaillés d’or et d’argent à cette épreuve aux Jeux de Tokyo.

Arop s’était classé 14e au 800 m à sa première participation olympique, le mois dernier. Son meilleur temps sur la distance est de 1:43,26.

Au 200 m, le Torontois Aaron Brown a pris le 3e rang grâce à un temps de 20,20.

L'Américain Fred Kerley l’a emporté en 19,79, un record personnel, devant son compatriote Kenneth Bednarek.

Âgé de 26 ans, Kerley est un ancien spécialiste du 400 m qui a réalisé une belle transition vers les épreuves de 100 m et de 200 m cet été. Il a d’ailleurs remporté l’argent aux Jeux de Tokyo sur 100 m.

Thompson-Herah impériale

Chez les femmes, la multiple championne olympique jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a encore une fois dominé le 100 m.

La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah Photo : afp via getty images / LUCAS BARIOULET

Avec un chrono de 10,72, elle a devancé sa compatriote Shericka Jackson (10,97), médaillée de bronze aux Jeux de Tokyo.

Âgée de 29 ans, Thompson-Herah a été éblouissante le mois dernier à Tokyo en remportant trois titres (100 m, 200 m et 4x100 m). Elle s’était déjà emparée des titres olympiques du 100 m et du 200 m à Rio, en 2016.

En outre, Thompson-Herah continue de menacer le vieux record du monde de l'Américaine Florence Griffith-Joyner (10,49 en 1988), entaché de soupçons de dopage.

Jeudi, elle avait été battue par sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce à Lausanne avec un temps de 10,60, troisième chrono de l'histoire. La semaine dernière, à Eugene, elle avait franchi la distance en 10,54, le deuxième meilleur chrono de l'histoire.

Fraser-Pryce, vice-championne olympique de l’épreuve, était absente à Paris.