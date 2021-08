Preuve vaccinale requise pour les spectateurs aux Internationaux des États-Unis

Compte tenu de l'évolution constante du variant Delta et de notre volonté de privilégier la santé et la sécurité de nos spectateurs, l'USTA va étendre l'obligation imposée par le maire à tous les détenteurs de billets pour les Internationaux des États-Unis âgés de 12 ans et plus , a déclaré l'instance dans un communiqué.

Chaque possesseur de billets devra prouver qu'il a reçu au moins une dose du vaccin pour la COVID-19 afin de pouvoir pénétrer dans le Centre national de tennis Billie Jean King, à Flushing Meadows, et accéder à n'importe quel match dans n'importe quel stade.

Pour cette édition, l'USTA a décidé d'accueillir du public à 100% de la capacité. L'année dernière, le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison s'était déroulé à huis clos en raison de la pandémie, une mesure de sécurité synonyme de gros déficit budgétaire pour l'instance, évalué à 180 millions $.