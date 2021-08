Les Tiger-Cats gâchent les retrouvailles des Alouettes avec leurs partisans

Et c’est Frankie Williams qui a été le principal artisan des malheurs des hommes de Khari Jones qui se sont inclinés par la marque de 27-10.

Dès le départ, le petit no 1 a ramené le botté d’envoi sur 49 verges. Quatre jeux plus tard, Dane Evans atteignait Steven Dunbar avec une passe de touché de 30 verges.

Alors que l’attaque des Alouettes piétinait au premier quart, les visiteurs ont ajouté à leur avance grâce à un autre fumant retour de Williams, cette fois pour 67 verges, jusqu’au 14 des Montréalais. C’est un plaqué de Régis Cibasu qui a privé le marchand de vitesse des visiteurs d’un touché. Ils ont plutôt dû se contenter d’un placement de Michael Domagala qui portait la marque à 10-0.

Les Oiseaux ont toutefois bien entamé le deuxième quart alors quand David Ménard a plaqué Evans derrière la ligne de mêlée, profondément en zone des Tiger-Cats. Quelques jeux plus tard, Vernon Adams atteignait Quan Bray dans la zone des buts avec une passe de 10 verges. L’écart était réduit à 3 points.

Vernon Adams jr Photo : The Canadian Press / Peter McCabe

La première demie a pris fin, après un placement de chaque côté, à 13-10 en faveur de Hamilton.

Les défenses ont dominé le troisième quart si bien que la marque est demeurée inchangée. Puis, au début du quatrième, Frankie Williams est revenu faire souffrir aux Alouettes en interceptant une passe d’Adams en milieu de terrain avant de ramener le ballon à 14 verges des buts. Une courte passe de deux verges d’Evans à Nikola Kalinic a restauré le coussin des félins à 10 points. À 20-10, les Alouettes n’étaient plus dans le coup.

Ils ont encaissé un autre touché sur la course de 5 verges de Sean Thomas Erlington avec un peu plus d’une minute à jouer.

Ultimement, la défense des Tiger-Cats a eu le dessus sur l’attaque des Alouettes tout au long de la rencontre et Vernon Adams n’a pas su trouver de solutions. Il a complété le match avec 171 verges de gains aériens et n’a complété que 16 de ses 31 passes. Et Matthew Shiltz est venu prendre sa place dans les dernières secondes de la rencontre.

Le porteur de ballon William Stanback a également connu une soirée pénible. Limité à 2 verges en 4 courses en première demie, il a conclu le match avec une maigre récolte de 40 verges au sol.

Cette deuxième défaite de suite sème soudainement le doute sur le potentiel des Alouettes qui tenteront de se remettre en marche la semaine prochaine à Ottawa.