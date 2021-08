Stephanie Labbé se joint au Paris Saint-Germain

Le PSG en a fait l'annonce officielle vendredi matin. Labbé a signé un contrat valide jusqu'au 30 juin 2022, avec une année supplémentaire en option.

Le club parisien, qui compte déjà sur les Canadiennes Ashley Lawrence et Jordyn Huitema, a acquis les services de Labbé du FC Rosengard en Suède.

Questionnée par le service de presse de sa nouvelle équipe lors de sa signature, Labbé a expliqué que la présence de ses deux compatriotes a pesé dans la balance. Ashley et Jordyn vont sans doute m'aider à m'intégrer plus facilement et rapidement, je vais pouvoir me sentir comme chez moi , a-t-elle déclaré.

Jordyn Huitema avec le Paris Saint-Germain Photo : Courtoisie / PSG Féminines

Champion en titre, le PSG était à la recherche d'une gardienne depuis qu'il a perdu les services de la Chilienne Christiane Endler au profit de l'Olympique Lyonnais, en juin.

Quand on est l'équipe championne en titre, on sait que les autres veulent nous battre à n'importe quel prix. Il sera intéressant de pouvoir relever ce défi et remporter le plus de titres possible , a ajouté Labbé.

La footballeuse de 34 ans, originaire de Stony Plain en Alberta, a disputé 83 matchs avec le Canada et a inscrit 43 jeux blancs.