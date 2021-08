Vernon Adams enthousiaste, mais calme à la veille d'un premier match en 2 ans à Montréal

Je l’ai dit auparavant, la pression est un privilège, a répondu le no 8. Je suis honoré d’être dans cette situation. Il y aura de bonnes et de mauvaises journées. Tom Brady a eu de mauvaises journées, Anthony Calvillo aussi. Ils sont revenus au travail. Je ne dis pas que je suis du même calibre. Je dois juste m’améliorer.

Pourtant, le Californien n’a pas été si mauvais lors de ce revers de 28-22. Il a passé pour 260 verges et réussi deux passes de touchés. Et il est venu à une verge d’en obtenir une troisième en fin de rencontre. Une telle performance lui aurait valu des éloges il y a trois ans. Mais avec son éclosion en 2019, les attentes sont maintenant plus grandes.

Le quart des Alouettes Vernon Adams fils tente une passe contre les Blue Bombers de Winnipeg Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

J’essayais d’en faire trop et je réfléchissais trop, a admis Adams en visioconférence jeudi. Je dois aller sur le terrain et jouer, tout simplement, faire mon travail et être moi-même.

Nous n’avons pas besoin qu’il mette une cape de superhéros sauf quand ce sera le temps, lors de quelques jeux, a dit Khari Jones. Sinon, il doit tout simplement envoyer le ballon aux bonnes personnes et les laisser faire leur travail. Il doit prendre de bonnes décisions, tel qu’il l’a fait cette semaine.

L’entraîneur-chef dit avoir aimé ce qu’il a vu du quart de 28 ans. Il lui est apparu plus détendu et plus en contrôle. Jones espère maintenant qu’Adams se présentera dans de bonnes dispositions pour affronter les Tiger-Cats de Hamilton, vendredi.

Je m’attends au même Vernon que j’ai vu à l’entraînement depuis trois jours, a déclaré Jones. Il était vraiment concentré, calme et serein. Il n’a qu’à jouer au football. Ce qu’on a vu à Calgary, c’est qu’il voulait trop en faire et réaliser des jeux parfaits et se flageller quand il n’y arrivait pas. J’espère qu’il jouera comme il sait le faire. C’est tout ce dont nous avons besoin de sa part.

Je ne pense plus à vendredi dernier, a-t-il affirmé. Le but cette semaine était de revenir dans le ‘’laboratoire’’ pour nous améliorer à tous les niveaux, autant pendant les études de vidéos, les entraînements que lors des deuxièmes essais.

Un match très attendu

Vingt-deux mois après leur dernier match à Montréal, les Alouettes retrouveront leurs partisans dans quelques heures. Vernon Adams ne cache pas qu’il a très hâte de sauter sur le terrain du stade Percival-Molson.

Je suis enthousiaste de retrouver nos partisans. Ça fait longtemps, alors ils vont être derrière nous et s’attendre à un bon spectacle et c’est ce que nous voulons leur offrir.

Plus expérimenté et plus aguerri, l’ancien de l’Université de l’Oregon avoue qu’il s’enflammait trop vite avant un match. Il se dit désormais plus calme, plus posé.

Avant, j’étais toujours gonflé à bloc et maintenant, j’essaie de ne pas atteindre mon pic trop tôt et de ne pas trop réfléchir. Je tente plutôt de relaxer, prendre un bon repas, regarder des films et passer du temps avec mes proches.

L’avenir semble prometteur pour les Alouettes malgré le faux pas en Alberta. Il y a tout lieu de rester positif dit Vernon Adams.