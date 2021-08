Mikaël Zewski, le poids du temps

Maintenant âgé de 32 ans, le Trifluvien a toujours combattu à 147 lb depuis le début de sa carrière. C’est pour assouplir un peu le défi qu’il a choisi de passer à la catégorie supérieure des 154 lb.

Ce n’est pas plus facile, mais plus humain et plus réalisable et moins souffrant. Mais on ne dira pas plus facile, car ce ne l’est pas du tout , a-t-il laissé entendre.

Il est bien au fait des études qui tendent à démontrer qu’un athlète peut gaspiller énormément d’énergie dans ses efforts pour atteindre un objectif de poids. Zewski (34-2, 23 K.-O.) affirme toutefois n’avoir jamais ressenti ces effets ou quelque forme d’épuisement.

Si son clan réfléchissait déjà à cette possibilité, c’est sa défaite par K.-O. contre le Lituanien Egidijus Kavaliauskas en septembre 2020 qui a fait pencher la balance. En entrevue à Radio-Canada Sports, Zewski est revenu sur le moment fatidique qui a tout fait basculer.

À mon dernier combat, le coup que j’ai reçu qui m’a envoyé au sol, c’est un coup que je n’ai aucun mal à prendre à l’entraînement. Probablement qu’au niveau de la résistance aux coups, ç’a eu un impact. D’où ma décision de monter de poids. Une citation de :Mikaël Zewski, boxeur professionnel

Il admet aussi qu’il est impensable qu’un boxeur puisse rester sur l’ensemble d’une carrière dans une même division de poids. C’est pourtant ce qu’il a fait depuis l’âge de 20 ans jusqu’à tout récemment.

Quand je pense à Manny Pacquiao qui a été champion du monde dans huit divisions différentes, c’est vraiment incroyable! Je ne sais pas pourquoi je me suis retenu aussi longtemps dans une division où j’avais beaucoup de mal à faire le poids.

Combat de tous les instants

Il faut savoir qu’entre les combats, Zewski voit son poids passer à 170 ou 172 lb. Ce qui veut dire que chaque fois qu’il entreprenait un camp d’entraînement, il devait effectuer une perte de poids de 25 lb afin de respecter la limite à 147 lb pour un duel chez les mi-moyens.

Encore aujourd’hui, l’exercice s’avère exigeant, mais il apparaît moins décourageant aux yeux de Zewski, qui se voit en mesure de prolonger sa carrière. Aussi, il dit se sentir fort en envisageant la pesée de vendredi de façon positive.

Pour mieux comprendre la physiologie de son corps, Zewski a poussé la chose jusqu’à faire des études universitaires en nutrition.

Je parlais à des gens qui étaient très compétents dans le domaine de la perte de poids. Je trouvais des trucs. C’était rendu comme un sacrifice nécessaire que j’appréciais. C’était très difficile, mais ça faisait partie de mon cheminement avant une grande performance , a raconté celui qui souhaite définitivement tourner la page sur son dernier revers.

Mikaël Zewski parle de la différence qu'apporte son changement de catégorie de poids dans sa préparation.

Faire preuve de résistance

Zewski espère maintenant démontrer qu’il peut aussi être un dur. Il sait que les coups de ses futurs adversaires, y compris le Mexicain Dilan Loza (15-4-1, 9 K.-O.) qui se dressera devant lui, samedi soir, au stade IGA, seront plus vigoureux, plus lourds.

Maintenant, je dois démontrer que je suis capable d’avoir un menton solide en ayant fait une aussi grande déshydratation. C’est quelque chose qui est un peu plus difficile.

Il faut savoir que pour tout athlète, qu’il soit de haut niveau ou pas, le fait de peser sept livres de plus représente un changement important.

Zewski a expliqué qu’avec une présence assidue en gymnase, il limitait sa prise de poids et maintenait un taux de gras autour de 10 %. Malgré tout, ça l’obligeait à y aller d’une déshydratation massive pour perdre entre 10 et 12 livres la veille d’un combat qui équivaut à courir un marathon. La plupart d’entre nous s’épuiseraient rien qu'à y penser.

En ayant sept livres de moins à perdre, je peux y aller un peu plus fort, un peu plus longtemps durant le camp d’entraînement. Auparavant, à deux ou trois semaines du combat, j’étais obligé de diminuer parce que mon corps n’était plus capable de suivre la cadence. Une citation de :Mikaël Zewski

À ceux qui se demandent pourquoi Mikaël Zewski ne boxe pas dans une catégorie plus proche de son poids naturel, la réponse du boxeur est éclairante.

Si je me battais à mon poids de tous les jours, je me battrais contre un gars comme Artur Beterbiev, un gars beaucoup plus grand et colosse, qui lui aussi fait des pertes de poids substantielles.

Mikaël Zewski (à droite) plie devant les coups d'Egidijus Kavaliauskas Photo : Mikey Williams / Top Rank

À part quelques exceptions, tous les boxeurs doivent se soumettre à cette dure épreuve. Zewski cite en exemple le cas de Floyd Mayweather, un boxeur économe et ultra défensif, qui n’a jamais eu à perdre plus de trois ou quatre livres en prévision d’un combat.

Verra-t-on un Mikaël Zewski transformé dans le ring samedi soir? Le principal intéressé le souhaite ardemment. À ce stade-ci de sa carrière, chaque victoire revêt une importance capitale. Chaque fois qu’il se glisse entre les cordes, il sait que ça passe, ou ça casse.

Il faut tenir compte qu’il traîne toujours une certaine douleur liée à la blessure au pouce droit qu’il avait subie dans son combat de novembre 2019, à Québec, face au Mexicain Alejandro Davila. Même s’il a appris à vivre avec, Zewski sait que son adversaire est venu à Montréal avec la ferme intention de gagner. Une victoire face au Québécois ornerait bien son curriculum vitae.

Zewski ne devra donc rien ménager pour accéder à l’étape suivante, soit un combat plus important, qui le ramènerait à l’avant de l’échiquier mondial, fin octobre, chez lui à Trois-Rivières.

Ça doit être pour ça qu’il est aussi heureux de retrouver un public, sa famille et ses partisans après près de deux ans d’attente.