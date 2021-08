Carey Price et Jonathan Drouin seront au camp du Canadien, indique Dominique Ducharme

C'est ce qu'a affirmé jeudi Dominique Ducharme, au cours d'une mêlée de presse donnée juste avant les premiers coups de départ du tournoi de golf servant à amasser des fonds pour sa fondation, au club de golf de Joliette.

Ducharme, heureux de revoir pour la première fois en personne les journalistes affectés à la couverture de l'équipe, a confirmé que Price était de retour à Montréal depuis quelques jours et qu'il prévoit retrouver son gardien étoile dès l'ouverture du camp, ou très rapidement dans le camp .

Price a été opéré au genou le 23 juillet dernier et l’équipe médicale envisageait alors une rééducation de 10 à 12 semaines.

Le camp doit s’ouvrir le 21 septembre avec les examens médicaux. Les joueurs sauteront sur la patinoire le lendemain. Il s'agirait donc d'un retour hâtif pour Price après un peu moins de neuf semaines de rééducation.

Jonathan Drouin Photo : Getty Images / Christian Petersen

Quant à Drouin, l'entraîneur a bon espoir que sa réintégration dans l’équipe se passera bien.

Je ne suis pas inquiet. Déjà, par rapport à ses coéquipiers et à l'équipe, il est au complexe (sportif Bell de Brossard) à s'entraîner depuis quelques semaines, a indiqué Ducharme. Ça se fait graduellement, normalement. Les gars sont demeurés en contact avec lui tout au long de notre parcours. C'est un gars qui était apprécié dans le vestiaire et tout le monde veut son bien.

Drouin a quitté l'entourage de l'équipe à la fin avril pour des raisons personnelles qui n'ont jamais été précisées.

L'organisation avait toutefois indiqué que Drouin n'avait pas été admis au programme de lutte aux dépendances de la LNH. Celui qui a joué sous les ordres de Ducharme avec les Mooseheads d'Halifax était d'ailleurs présent au tournoi de golf.

La Fondation Dominique Ducharme vient en aide aux jeunes de la région de Lanaudière qui n'ont pas les moyens de s'équiper ou de payer les droits afin de participer à des activités sportives organisées.

Elle vient également en aide à Espace Jeunesse, une école pour des élèves présentant une déficience intellectuelle de moyenne à sévère, des troubles du spectre de l'autisme, de la psychopathologie ou des handicaps physiques.

Un capitaine en l'absence de Weber?

Dominique Ducharme n'était toutefois pas en mesure d'affirmer si le Canadien allait nommer un remplaçant au capitaine Shea Weber, qui ne jouera pas la prochaine saison.

L'entraîneur a indiqué que la décision serait prise plus tard, possiblement pendant le camp.

Shea Weber Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Quant au leadership de Weber, il ne s'attend pas à ce qu'un joueur comble le vide laissé par l'absence du no 6, mais plutôt que plusieurs assumeront davantage de responsabilités à leur façon.

En tant que groupe, chaque individu va en faire un petit peu plus, va prendre un peu plus de place, mais de la bonne façon. Shea est un gars qui a donné un bon exemple de ce côté , a rappelé l'entraîneur.

La direction du Tricolore a annoncé en juillet dernier qu'en raison de blessures au pied, à la hanche et au pouce, Weber allait rater toute la campagne. Sa carrière serait même compromise.

Ducharme a toutefois ajouté que Weber sera toujours le bienvenu dans l'entourage de l'organisation.

Nous verrons où il en sera (avec sa rééducation). Je sais qu'il est resté en contact avec nos joueurs, comme il le faisait tous les étés, afin de savoir où ils en sont avec leur préparation, a indiqué Ducharme. Il continue de jouer son rôle même s'il n'est pas là.

En ce qui a trait aux nombreux changements apportés cet été, des départs de Phillip Danault et de Tomas Tatar aux arrivées de Mike Hoffman, de David Savard et de Mathieu Perreault, pour ne nommer que ceux-là, Ducharme estime avoir sensiblement la même équipe sous la main.

On sait que Shea ne sera pas dans l'équipe cette année, mais on a un gars comme Savard qui arrive dans le même style que lui. Je pense que Jake Evans sera en mesure de prendre plus de responsabilités cette année dans le rôle que Danault occupait. Mais notre noyau est passé à travers tellement de choses qu'on s'attend à ce que tout le monde prenne un autre pas de plus vers l'avant et qu'on puisse bâtir sur ce qu'on a fait (la saison dernière).

Ducharme croit que plusieurs joueurs peuvent joindre leurs forces afin de pallier la perte de Danault en désavantage numérique, citant notamment Evans et Perreault.

Les vraies réponses, nous les aurons sur la patinoire, a-t-il souligné. D'ici à ce qu'on retourne sur la glace, Marc (Bergevin, le directeur général) travaille encore tous les jours, comme il le fait le reste de l'année, à améliorer l'équipe. La situation pourrait être différente le 22 septembre.

Du côté des mises en jeu, il faudra peut-être utiliser nos joueurs différemment. Mais l'expérience que nos jeunes ont acquise, c'est certain que ça va payer. On dit qu'on ne peut pas acheter de l'expérience: on vient de passer à travers quelque chose qui peut nous faire grandir. Si on peut l'utiliser de la bonne façon, je pense qu'on peut continuer de grandir là-dedans.