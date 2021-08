Après l'or olympique, Janine Beckie veut tout gagner

C'est un peu surréel. Je ne suis pas descendue de mon petit nuage encore... C'était un été absolument mémorable , lance l'attaquante canadienne lorsqu'on la questionne sur la victoire olympique à Tokyo.

Les Canadiennes ont remporté le tournoi olympique de soccer féminin contre les Suédoises, à la suite d'une séance de tirs aux buts mémorable. Photo : Getty Images / Naomi Baker

Janine Beckie entend continuer d'accumuler les saisons mémorables. Du haut de son petit nuage, elle a l'occasion de regarder au loin. Et sur la ligne d'horizon, ce sont tous les trophées qui la font rêver sur lesquels elle a les yeux rivés.

Le 4 septembre, elle entamera sa quatrième saison à Manchester City, dans le championnat d'Angleterre féminin. Lors des quatre dernières saisons, les Citizens ont terminé au 2e rang du classement. Mais cette année s'annonce différente et sera celle de la consécration pour City , croit Janine Beckie, confortée dans ses espoirs par sa médaille d'or.

L'or olympique m'a donné encore plus l'envie de gagner. Une citation de :Janine Beckie, attaquante canadienne

Je veux remporter le championnat anglais, et la Ligue des champions est l'une des raisons principales qui m'ont emmenée à venir jouer en Europe. On a l'équipe pour gagner ces trophées cette année , estime l'attaquante.

Des matchs de gala pour débuter

Dans les deux cas, les compétitions démarreront en lion. Avant l'ouverture de la saison anglaise, le premier duel qui attend Beckie et ses coéquipières aura lieu à Madrid, le 31 août, où Manchester City a rendez-vous avez le Real Madrid. Le match aller des barrages de la Ligue des champions féminine, avant le retour au stade Academy de Manchester une semaine plus tard.

Un adversaire de prestige, mais pas de quoi inquiéter la principale intéressée.

Si on va à Madrid et qu'on s'en tient à ce qu'on sait faire de bien, nous allons obtenir un bon résultat , estime Beckie. La Ligue des champions est une compétition difficile, et un seul mauvais match peut faire la différence. Mais nous sommes gonflées à bloc.

Même compétition, nouvelle formule Pour la saison 2021-2022, pour augmenter l'intérêt et la couverture médiatique de la Ligue des champions féminine, l' UEFAUEFA a mis en place une nouvelle formule de cette prestigieuse compétition. Des barrages détermineront les 16 équipes qui prendront part au tournoi final. Quatre groupes de quatre équipes s'affronteront ensuite, et les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale. Suivront des rencontres aller-retour à élimination, jusqu'au couronnement du vainqueur, dans une finale disputée sur un seul match. La finale aura lieu à Turin, en Italie, au stade de la Juventus, le 22 mai 2022. Tous les matchs de la Ligue des champions féminine seront disponibles gratuitement sur YouTube, partout dans le monde.

Ce sentiment de confiance émane bien sûr en partie de la médaille olympique qu'elle prend souvent plaisir à porter autour de son cou. Mais pas seulement. C'est aussi grâce au personnel d'entraîneurs de City, qui a fait d'elle une joueuse complètement différente .

J'ai éprouvé toutes sortes de difficultés à ma première année à Manchester , se remémore Janine Beckie. J'ai vite réalisé que je devais augmenter mon niveau de jeu, pas seulement au plan technique, mais aussi d'un point de vue tactique. Je n'aurais pas gagné l'or olympique sans mes entraîneurs d'ici, à City, et je ne voudrais pas jouer nulle part ailleurs.

Janine Beckie (à droite) à l'entraînement avec Manchester City. Photo : Getty Images / Alex Livesey

Pour remercier Gareth Taylor, l'entraîneur-chef de l'équipe première féminine de Manchester City, Janine Beckie aura l'occasion de briller lors d'un derby, qui servira de coup d'envoi de la saison en Angleterre. Les Citizens se présenteront au Goodison Park, un stade emblématique du soccer anglais, pour affronter Everton.

Ce sera incroyable de jouer à nouveau devant des spectateurs , s'emballe Beckie. J'espère que la foule sera nombreuse [NDLR : le stade peut accueillir 78 000 personnes]. Ça fait plus d'un an qu'on a joué devant des partisans, le match s'annonce incroyable!

Deux rêves canadiens

Ce qui demeure toutefois le plus incroyable, c'est l'absence d'une ligue professionnelle de soccer féminin au Canada, croit Janine Beckie.

Si la victoire olympique du Canada a donné de l'élan pour demander la création d'une ligue professionnelle féminine au pays, l'attaquante en fait un véritable objectif personnel. Surtout que les raisons de croire à son succès sont nombreuses, estime-t-elle.

Je ne serai pas satisfaite s'il n'y a toujours pas de ligue nationale ni d'équipe professionnelle au Canada lorsque je prendrai ma retraite. Une citation de :Janine Beckie

Lorsqu'on regarde les critères pour qu'une ligue canadienne ait du succès, ça prend : des joueuses vedettes, ce que nous avons, un pays où il fait bon vivre, ce que le Canada est certainement, et des investissements et des propriétaires impliqués, ce que l'or olympique devrait nous aider à obtenir , énumère Beckie.

À son avis, il suffit d'un premier leader, qui mettra l'effort financier, pour que d'autres suivent dans la foulée.

Nous avons tous remarqué à quel point la NWSLNational Women’s Soccer League est un succès, ajoute Beckie. Je ne serais pas du tout surprise qu'un grand nombre de joueuses ait de l'intérêt à jouer au Canada. Je crois même que c'est quelque chose que nous allons voir bientôt. On pourrait commencer par voir des équipes d'expansion de la NWSL au Canada avant de créer une ligue entièrement canadienne.

Pour Janine Beckie, la vague de jeunes talents qui déferle sur le Canada mérite de rêver de jouer de façon professionnelle à la maison .

Ça prend des gens prêts à mettre l'argent qu'il faut pour rendre une ligue nationale attirante , reconnaît Beckie. Ce n'est pas seulement une question de contrats, c'est aussi la qualité des centres d'entraînement, le voyagement, le mode de vie que ça procure aux joueuses... Investir massivement dans le soccer féminin, c'est la direction dans laquelle va notre sport, et il faut suivre le train.

En attendant, Janine Beckie entend se concentrer sur ce qu'elle contrôle pour continuer de faire rêver les Canadiens avides de soccer féminin : ses performances sur le terrain. Avec l'équipe nationale, c'est maintenant un nouveau titre qui la motive à tout donner. Un trophée qui se remportera en 2023, en Australie et en Nouvelle-Zélande : la Coupe du monde.

Janine Beckie avait inscrit 2 buts dans une victoire de 2-1 du Canada face au Chili lors du premier match du tournoi olympique de Tokyo. Photo : Getty Images / Masashi Hara

Les Jeux olympiques ont été une immense loupe permettant de voir l'amélioration du niveau de jeu au soccer féminin , conclut Beckie. Pour nous, de vaincre les États-Unis en demi-finales aura aussi été l'occasion de prouver qu'on appartient à l'élite mondiale, que ce n'est plus ce géant à renverser. Mais il nous reste encore des trophées à gagner. Maintenant, et plus que jamais, je veux gagner la Coupe du monde!