Des prolongations de contrat de 8 ans pour Couturier et Svechnikov

Les Flyers de Philadelphie ont consenti, jeudi, une prolongation de contrat de huit saisons d'une valeur de 62 millions de dollars américains à Sean Couturier, un pacte identique à celui scellé entre les Hurricanes de la Caroline et Andrei Svechnikov plus tôt dans la journée.

Couturier touchera un salaire moyen annuel de 7,75 millions. Il a inscrit 18 buts et 23 aides en 45 rencontres l'hiver dernier.

L'attaquant de 28 ans a remporté le trophée Selke en 2019-2020, en tant que meilleur attaquant défensif du circuit. Il avait alors récolté 59 points, dont 46 à forces égales, en 69 matchs et avait affiché un différentiel de +21. Il avait également dominé le circuit avec un taux d'efficacité de 59,6 % dans le cercle des mises au jeu.

Couturier a aussi été finaliste pour l'obtention du Selke en 2017-2018.

Au cours des cinq dernières saisons, il domine les Flyers au chapitre des buts (118) et des points à forces égales (197).

Choix de premier tour des Flyers en 2011, 8e au total, il a amassé 174 buts et 269 aides en 692 rencontres de saison. Il a ajouté 22 points en 39 matchs des éliminatoires.

Sur la scène internationale, il a gagné l'or avec le Canada au Championnat du monde en 2015, et l'argent en 2017 et en 2019. Il a également reçu l'argent en 2011 au mondial junior.

Huit ans de plus pour Svechnikov en Caroline

Les Hurricanes de la Caroline ont aussi consenti un contrat de 8 saisons d'une valeur de 62 millions de dollars américains à l'attaquant Andrei Svechnikov.

Le Russe de 21 ans était joueur autonome avec compensation. Il touchera un salaire moyen annuel de 7,75 millions jusqu'à la fin de la saison 2028-2029.

En 55 matchs la saison dernière, sa troisième dans la LNH, Svechnikov a inscrit 15 buts et 27 aides. Il a ajouté 2 buts et 6 passes en 11 rencontres lors des séries éliminatoires.

Andrei est l'une des pierres d'assise de cette organisation et nous sommes enchantés d'avoir conclu un accord à long terme avec lui, a dit le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, dans un communiqué. Il est l'une des plus brillantes jeunes étoiles de notre sport, et il jouera un rôle clé dans nos efforts pour rapporter la Coupe Stanley dans la région au cours de la décennie.

Andrei Svechnikov des Hurricanes de la Caroline Photo : Reuters / James Guillory

Choix de premier tour des Hurricanes en 2018, 2e au total, Svechnikov a récolté 59 buts et 81 aides en 205 matchs dans la LNH. Il a établi des sommets personnels en 2019-2020 avec 61 points, dont 24 buts, en 68 matchs.