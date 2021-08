Huit ans de plus pour Andrei Svechnikov en Caroline

Le Russe de 21 ans était joueur autonome avec compensation. Il touchera un salaire moyen annuel de 7,75 millions jusqu'à la fin de la saison 2028-2029.

En 55 matchs la saison dernière, sa troisième dans la LNH, Svechnikov a inscrit 15 buts et 27 aides. Il a ajouté 2 buts et 6 passes en 11 rencontres lors des séries éliminatoires.

Andrei est l'une des pierres d'assise de cette organisation et nous sommes enchantés d'avoir conclu un accord à long terme avec lui, a dit le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, dans un communiqué. Il est l'une des plus brillantes jeunes étoiles de notre sport, et il jouera un rôle clé dans nos efforts pour rapporter la Coupe Stanley dans la région au cours de la décennie.

Choix de premier tour des Hurricanes en 2018, 2e au total, Svechnikov a récolté 59 buts et 81 aides en 205 matchs dans la LNH. Il a établi des sommets personnels en 2019-2020 avec 61 points, dont 24 buts, en 68 matchs.