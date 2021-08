La capitaine Marie-Philip Poulin ratera le match contre les États-Unis

Poulin se sent mieux que mardi dernier, alors qu'elle avait arrêté un puissant lancer avec sa poitrine en troisième période contre la Suisse, mais doit faire preuve de prudence, selon la directrice des équipes nationales de Hockey Canada, Gina Kingsbury.

Elle va très bien. Elle est de bonne humeur, mais comme programme, comme équipe, nous sentons qu'il est nécessaire de lui accorder quelques jours de congé et de réévaluer sa condition. Le Canada et les Américaines, championnes en titre, se partagent la tête du groupe A avec un dossier de 3-0.

Poulin a marqué un but et amassé deux aides en trois matchs dans le tournoi.

Le Canada évoluait à trois contre cinq contre la Suisse quand un lancer puissant de la pointe l'a atteinte dans la partie supérieure de la poitrine. Elle était retournée au banc en douleur.

Poulin a raté la majorité de l'édition 2019 du tournoi à Espoo, en Finlande, en raison d'une blessure à un genou.

La joueuse âgée de 30 ans et originaire de Beauceville est reconnue comme une athlète qui excelle sous la pression avec l'équipe canadienne.

Elle avait marqué les deux buts des siennes dans la victoire de 2-0 du Canada contre les États-Unis, en finale du tournoi olympique de 2010.

Poulin avait aussi enfilé l'aiguille à deux reprises en finale olympique aux Jeux de Sotchi, quatre ans plus tard, en inscrivant le but égalisateur en fin de match et le but de la victoire en prolongation contre les Américaines.

La Finlande a une raison de célébrer

La Finlande a goûté à la victoire pour la première fois en blanchissant la Russie 4-0, mercredi.

Petra Nieminen a mené les Finlandaises (1-2) avec deux buts.

Susana Tapani et Jenniina Nylund ont aussi marqué et Michelle Karvinen a récolté deux mentions d'assistance.

Anni Keisala a repoussé chacun des 13 lancers des Russes.

Valeria Merkusheva a été chassée après avoir accordé trois buts en neuf tirs. Elle a été remplacée par Nadezhda Morozova, qui a effectué huit arrêts.

La Russie termine ainsi la ronde préliminaire dans le groupe A avec un dossier de 1-3.

La Finlande affrontera les Suissesses (0-3) jeudi, dans une rencontre qui déterminera la troisième place du groupe A.

Les quarts de finale auront lieu samedi, suivies des demi-finales, lundi, et de la ronde des médailles, mardi.