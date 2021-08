Les Alouettes retrouveront leurs partisans et Patrick Levels vendredi

Cinq jours après la défaite de 28-22, le sémillant entraîneur-chef a toutefois reconnu que la tâche des siens n’était pas si facile et que malgré tout, ils sont venus à une petite verge de revenir à Montréal avec un dossier parfait.

J’ai dit aux gars, sans chercher d’excuses, que c’était un départ difficile avec deux matchs en Alberta en six jours, a fait remarquer Jones. Nous sommes revenus à la maison entre les deux alors que, normalement, nous serions probablement restés là-bas toute la semaine, dans le même fuseau horaire. Prendre deux vols en si peu de temps… Moi-même, j’étais fatigué. Ils se sont quand même battus, ils ont travaillé fort et sont venus près se bâtir une fiche de 2-0. Nous avons du potentiel, mais nous voulons que ça se concrétise.

Vendredi, les Alouettes se produiront au stade Percival-Molson pour la première fois en près de deux ans alors qu’ils recevront les Tiger-Cats de Hamilton. Khari Jones s’en réjouit, mais il souhaite que les joueurs sachent garder la tête froide, contrairement à la semaine passée.

Nous avons perdu le contrôle de nos émotions dans le dernier match et ça nous a nui, a dit Jones. Nous savons que c’est à éviter. Je veux que mes joueurs jouent avec émotions, qu’ils soient eux-mêmes, mais nous devons être disciplinés. Je veux qu’ils prennent plaisir à jouer à la maison devant une foule bruyante. L’atmosphère est très agréable quand nous jouons bien dans ce stade.

Retour attendu de Levels

Bonne nouvelle pour les partisans de l’équipe, le secondeur Patrick Levels jouera son premier match de la saison, lui qui revient de blessures à la hanche et à la main. Auteur de 86 plaqués et de 5 sacs en plus d’avoir causé deux échappées en 2019, le Texan de 27 ans viendra stabiliser la défense.

Mis à part le fait que ce soit une vedette qui a été importante pour nous en 2019, il apporte toute une présence, a dit l’entraîneur au sujet de celui qui a été choisi au sein de l’équipe d’étoiles de la division est, il y a deux ans. Il est tout en énergie, constamment, mais cette énergie est bien canalisée. Il fait en sorte que les autres gars font ce qu’ils ont à faire. Il communique bien sur le terrain. J’ai hâte de le voir jouer, je sais qu’il est impatient de revenir et on va le remarquer entre les lignes.

Patrick sait comment jouer à la limite, il est dur mais efficace entre les coups de sifflet. Les échanges verbaux après les jeux ne le déconcentrent pas. Son exemple sera bénéfique pour tous. Une citation de :Khari Jones, entraîneur-chef des Alouettes de Montréal

Levels ne mâchait pas ses mots quand il a été questionné au sujet de la défaite à Calgary et il a bien l'intention de prêcher par l'exemple.

Nous avons donné le match en raison de l'indiscipline, a-t-il estimé. Je vais m'assurer que les gars jouent avec entrain et robustesse, mais intelligemment. Nous ne voulons pas de pénalités stupides comme frapper le quart-arrière après le jeu. Je ne veux pas que la défense des Alouettes soit reconnue pour ce genre de jeux. Je veux que nous soyons tenaces et que nous soyons dans le visage de nos adversaires. Et s'ils décident de nous narguer, nous ne répliquerons pas.

C’est Dane Evans qui sera le quart partant des Tiger-Cats, en remplacement de Jeremiah Masoli. Défaite à ses deux premiers matchs, la formation ontarienne n’a inscrit qu’un total de 14 points et l’entraîneur-chef Orlondo Steinauer a décidé de brasser les cartes.

Evans était d’ailleurs le quart partant pour les félins lors de la finale de la Coupe Grey, perdue 33-12 aux mains des Blue Bombers de Winnipeg. Masoli était alors blessé.