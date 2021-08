Chute mortelle à l'ultramarathon en sentier du mont Blanc

L'ultramarathon en sentier du mont Blanc, prestigieuse compétition entre l'Italie et la France, démarre à 15 h 30, heure locale, et se termine à l'aurore, après plus de 18 heures d'effort pour les plus rapides.

En pleine nuit, à 0 h 25, un Tchèque a perdu la vie en faisant une chute mortelle de plusieurs dizaines de mètres sur un chemin escarpé à plus de 2000 m d'altitude.

Par respect pour la famille, les organisateurs souhaitent conserver l'anonymat du coureur, a indiqué Isabelle Viseux-Poletti, directrice de course, lors d'un point de presse mercredi matin.

Les secours, par hélicoptère, ont aussitôt été déclenchés, mais n'ont pu réanimer l'athlète, qui est décédé à la suite de ses blessures, selon les organisateurs.

Une enquête du parquet d'Albertville, dans le département de la Savoie, en France, a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

Un sentier technique et dangereux

La chute mortelle s'est produite à la hauteur du Passeur de Pralognan. La descente qui suit est considérée comme technique et abrupte, avec plusieurs sections étroites et rocheuses.

Selon des commentaires des coureurs, le segment, situé à 62,3 km du départ, était glissant dû aux pluies dans la région ces derniers jours.

En 2019, le parcours avait d'ailleurs été modifié pour rendre la course plus technique et plus difficile. La TDS est la plus exigeante des courses de l'ultramarathon du mont Blanc, qui comprend trois courses en une semaine. Ce sont sept épreuves en comptant les trois courses des femmes et celle pour les jeunes.

Pour permettre à l'hélicoptère de secours d'atterrir, les coureurs près du lieu de l'accident ont dû éteindre leur lampe frontale. Le lieu est escarpé et très étroit, et aucun détour n'y est possible. Un cocktail dangereux dans un chemin aussi abrupt plongé dans le noir.

Comme un millier de coureurs étaient en ascension vers le col, et qu'ils ne pouvaient continuer, un énorme groupe s'est ainsi retrouvé au sommet du Passeur de Pralognan, avec peu ou pas d'information sur la situation, rapportent des participants sur le forum spécialisé I Run Far.

Au total, 1573 athlètes prenaient le départ et près de 1200 se sont retrouvés coincés à 2000 m d'altitude pendant plusieurs heures.

Le comité organisateur critiqué

Les organisateurs auraient pris près de quatre heures avant de prendre la décision de stopper la course et de demander aux participants de rebrousser chemin. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent les coureurs sous des couvertures de survie pour se protéger du froid.

Dans des propos recueillis par France 3, un Alsacien indique que c'est finalement le médecin de la course qui a pris la décision d'arrêter parce que plusieurs concurrents étaient en hypothermie.

Les coureurs ont d'abord patienté une heure et demie avant que la course soit neutralisée, et près de cinq heures avant de pouvoir recommencer à redescendre, toujours selon France 3. Le réseau rapporte que les athlètes devaient s'entasser les uns sur les autres pour essayer de se réchauffer.

Les 293 coureurs ayant franchi le Passeur de Pralognan avant le drame ont pu poursuivre leur route jusqu'à l'arrivée à Chamonix. Des navettes ont finalement été organisées pour rapatrier les participants coincés près de l'accident.

C'est le Norvégien Erik-Sebastien Krogvik qui a remporté l'épreuve devant le Français Benoît Girondel. Après la course, Girondel a déclaré n'avoir appris le drame qu'à 100 m de la ligne d'arrivée.

