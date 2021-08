Ce sont les activités sportives au secondaire qui exigeront le plus d’ajustement : la présentation du passeport vaccinal sera requise pour tout participant âgé d’au moins 13 ans pour les activités sportives à l’intérieur ainsi que pour les sports d’équipe ou les activités physiques à l’extérieur avec contacts fréquents ou prolongés , a indiqué la ministre Isabelle Charest en conférence de presse. Au primaire, les activités se poursuivront donc relativement normalement.

Consultez la liste complète des établissements et activités  (Nouvelle fenêtre) où le passeport vaccinal sera requis.

Radio-Canada Sports a fait le point avec Gustave Roel, président-directeur général du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), pour comprendre ce que signifient exactement les annonces du jour.

Q. Comment le RSEQ a-t-il accueilli les annonces d’aujourd’hui?

R. On n’est pas très surpris de l’annonce puisque, depuis les mois de mai et juin, on entendait dire que le passeport vaccinal s’en venait. On est heureux d’avoir plus d’informations sur la mise en application et surtout d’avoir un délai de grâce jusqu’au 15 septembre, car c’était un peu rapide, le 1er septembre, pour que l’ensemble des établissements puissent se conformer.

Le côté positif de tout ça, c’est que c’est un bon moyen pour avoir un retour d’une certaine normalité pour nos jeunes. On est content pour eux. Ça faisait quelques mois qu’ils attendaient la possibilité de reprendre leur sport.

Comme réseau, on est très heureux de la cohérence des annonces d’aujourd’hui. Il y a un an, jour pour jour, on savait que le monde de l’éducation ne pourrait pas se déployer quand le monde associatif le pouvait. Cette fois-ci, on a un projet de société sur la table qui va permettre aux jeunes de revenir à l’école avec une certaine normalité et un plaisir d’aller à l’école. Un jeune à l’école et un jeune dans une équipe associative, c’est la même chose. On salue cette démarche. On sait que ce n’est pas évident. Mais ça donne de la motivation aux jeunes.

Q. Au cours des dernières semaines, quels enjeux, quelles inquiétudes les établissements vous signalaient-ils?

R. Pour les organisations et les écoles, l’enjeu, ce sera la gestion de la preuve vaccinale, c’est-à-dire comment ce sera géré, qui va la gérer, comment ce sera comptabilisé. Au RSEQ, nous avons travaillé avec nos avocats pour créer un formulaire d’engagement des établissements. On veut éviter que ce soit une gestion sur le terrain – que lors de chaque partie, par exemple, ce soit l’entraîneur qui vérifie les passeports de l’autre équipe. On ne veut pas être dans ce contexte-là.

Nous avons l’avantage de faire affaire avec des directions d’école, qui vont s’engager à ce que toute leur délégation réponde aux demandes, notamment en ce qui a trait au passeport vaccinal. De toute façon, autant par le ministre Jean-François Roberge pour les écoles secondaires que par la ministre Danielle McCann pour le collégial et l’universitaire, c’est une consigne que les établissements vont recevoir pour s’assurer de l’application du passeport vaccinal. Par conséquent, de notre côté, c’est un engagement qu’on demande des directions d’école pour la démarche et la garantie que les gens qui se retrouvent en match respectent la demande des deux vaccins.

Cet élément-là sera un défi pour les écoles, pas seulement pour le sport étudiant, mais pour tout ce qui est parascolaire : comment on va valider, quels outils on aura pour valider? Cela dit, on sait aussi depuis aujourd’hui que l’application qui lit les codes va reconnaître qu’un jeune est considéré comme pleinement vacciné s’il a eu la COVID ainsi qu’une dose de vaccin. Ça va faciliter la gestion.

Q. Qu’en est-il de la question des spectateurs, avec les matchs de football universitaire du RSEQ qui sont particulièrement courus, notamment?

R. C’est le genre d’information qu’il nous reste à recevoir. On a compris que tout ce qui était la gestion des spectateurs vient avec les paliers des grands événements. Comment ça va se faire et sous quels paramètres? Nous ne le savons pas encore. On pense le savoir au cours des prochaines semaines. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles le 1er septembre est la date pour que les gens soient vaccinés, mais qu’il y a un délai de grâce jusqu’au 15 pour faire les ajustements.

Q. Entendez-vous parler de jeunes qui pourraient devoir laisser tomber leur sport scolaire parce qu’ils refusent la vaccination?

R. Pas actuellement. L’information que je reçois ne va pas en ce sens. Je vous dirais que la grande majorité des étudiants athlètes universitaires – prenons les équipes de football puisque ça commence ce week-end – sont déjà vaccinés avec leurs deux doses. Très peu ne les ont pas encore reçues. Ce qu’on entend, c’est qu’il y a des démarches pour qu’ils soient vaccinés. Je n’ai pas entendu parler de cas où un étudiant aurait refusé d’être vacciné. Cela dit, ça demeure une règle de la santé publique, et nous allons appliquer cette règle-là. C’est la porte de sortie pour la grande majorité de ces jeunes-là pour renouer avec leur sport.