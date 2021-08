Le gala de GYM au parc Jarry déménage sur le court Banque Nationale

Le patron de Groupe Yvon Michel a révélé mardi en point de presse qu’un peu moins de 1500 billets avaient trouvé preneur jusqu’à présent.

Même s’il espère encore accueillir une foule de 2000 spectateurs, il dit faire ce choix pour offrir l’expérience la plus chaleureuse possible à ceux et à celles qui auront fait le choix d’assister à la première soirée montréalaise du promoteur en près de deux ans.

Les détenteurs de billets dans les gradins recevront un avis par courriel leur indiquant le nouvel emplacement de leurs sièges qu’Yvon Michel promet de qualité équivalente à ceux qui avaient été initialement sélectionnés.

Le déménagement n’engendrera aucun changement pour les personnes qui se sont procuré des places au parterre. Le promoteur assure aussi que les mesures de distanciation physique d'un mètre entre les personnes seront également maintenues et respectées.

Nous avons constaté qu'il est beaucoup plus difficile et complexe d'organiser un événement à Montréal en raison du protocole sanitaire plus élaboré et plus exigeant que ce que nous avons connu à Québec le printemps dernier , a d'abord expliqué Yvon Michel.

Nous avons aussi eu un bon indice du défi qui se présentait à nous en découvrant que l'omnium de tennis n'avait attiré que 50 000 spectateurs au lieu des 250 000 habituels. Le public n'a pas encore repris ses habitudes. Nous devons éviter les déficits futurs pour assurer la santé de notre entreprise , a-t-il ajouté, tout en admettant que GYM allait présenter le gala de samedi à perte.

Il va de soi que les coûts du promoteur en termes de gestion, de billets d’avion, de frais d’hôtel et de nourriture, de sécurité et de contrôle de foule autour du stade ont explosé.

Yvon Michel a tenu à préciser que le revers subi dans le cadre de son gala de retour dans la métropole ne remettrait pas remettre en cause ses plans pour l’automne, notamment en ce qui a trait au combat de championnat du monde des super lourds-légers entre Oscar Rivas et l’Américain Brian Jennings.

Michel devrait fournir davantage de détails samedi soir et en début de semaine prochaine quant à l’organisation de ce rendez-vous, incluant une éventuelle relocalisation.

Les doigts croisés

En sachant que deux des combats initialement prévus sur la carte de samedi ont déjà été annulés, les organisateurs se croisent les doigts pour que les 14 pugilistes restants puissent franchir avec succès l’étape des derniers tests PCR auxquels ils se soumettront vendredi, avant la pesée officielle.

Le duel que préparait Sébastien Bouchard a été rayé de la carte après que son premier adversaire eut contracté la COVID-19, puis que son remplaçant eut déclaré forfait en raison d’une blessure.

GYM ne disposant plus d’assez de temps pour trouver un autre rival capable de respecter la quarantaine obligatoire de 14 jours, Bouchard sera dédommagé pour les frais encourus durant son camp d’entraînement.

D’autre part, l’affrontement qui devait opposer Kevin Manoche à Diizon Belfon a été annulé parce que ce dernier aurait tout simplement cessé de s’entraîner pour l’occasion.

En attendant, tous les boxeurs devront prendre place dans un même hôtel du centre-ville de Montréal dès jeudi matin afin de respecter les exigences de confinement de la santé publique. La pesée se déroulera à huis clos, au même endroit, vendredi.

Tout le monde est prêt

Du premier au dernier, de ceux qui effectueront leurs débuts dans les rangs professionnels aux plus aguerris comme le Trifluvien Mikaël Zewski et la vedette de la soirée Kim Clavel, tous se sont dits dans la meilleure forme de leur vie.

Souriante et débordante de confiance vis-à-vis de sa préparation mentale et physique, Clavel s’est adressée à sa rivale mexicaine Maria Soledad Vargas en espagnol pour lui souhaiter la bienvenue au Canada et la remercier d’avoir accepté de relever le défi dans des conditions difficiles.

Pour sa part, Vargas a reconnu que ses expériences passées tant en championnat du monde que dans un combat présenté hors des frontières mexicaines la serviraient bien.

Grâce à cela, je ne vais pas me laisser impressionner et je pourrai y aller à fond , a dit Vargas après avoir dédié son combat à ses fils Edwin, 17 ans, et Abner, 6 ans.

De son côté, Mikaël Zewski livrera un premier combat chez les poids moyens (154 lb), lui qui a fait carrière chez les mi-moyens (147 lb).

Je suis bien plus près du poids à respecter à ce moment-ci. S’il y a quand même eu une diète à respecter, ça s’est fait de façon plus humaine. Je devrais donc avoir plus d’énergie et d’endurance , a dit le boxeur de 32 ans.

En prenant connaissance des ambitions de Zewski d’en finir avant la limite des 8 rounds, son adversaire mexicain Dylan Loza a répliqué en affirmant qu’il préférait agir au lieu de parler.

On va régler ça dans le ring. Si j’étais lui, je ne me montrerais pas trop confiant , a lancé Loza.

Advenant une victoire, Zewski sait déjà qu’Yvon Michel travaille déjà sur la suite qui prendrait la forme d’un combat significatif qui serait présenté fin octobre, à Trois-Rivières. Ce prochain duel pourrait apparemment replacer Zewski parmi le top 10 de sa catégorie à l’échelle mondiale.

Le principal intéressé aborde les choses un combat à la fois et refuse pour l'instant d’envisager le moment de sa retraite.