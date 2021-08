Osaka et Barty en vedettes, Andreescu enfin de retour à New York

La première a quatre titres en tournois majeurs, tous remportés sur le dur. L’autre en a deux, mais aucun sur le dur. Naomi Osaka et Ashleigh Barty seront les principales têtes d’affiche du dernier tournoi du grand chelem de la saison à New York.

La Japonaise, 3e au classement de la WTA, a marqué l’imaginaire en 2020 en soulevant le trophée devant des gradins vides, mais surtout en prenant position contre la brutalité policière aux États-Unis, au diapason des autres grandes sportives professionnelles.

Avant d’entrer sur le terrain pour ses sept matchs, elle a enfilé sept masques sur lesquels étaient inscrits les noms de sept victimes de violence policière.

Philando Castile est une Afro-Américaine décédée en 2016 après avoir été interpellée par la police au Minnesota. Photo : Getty Images / Al Bello

Osaka s’est depuis imposée en Australie en février dernier, en ne perdant qu’une seule manche en sept matchs. La suite de sa saison aura été plus mouvementée.

Après son retrait à Roland-Garros, où elle avait annoncé qu’elle ne ferait pas de point de presse, elle s’est ouverte sur ses épisodes dépressifs et sur l’anxiété sociale dont elle souffre.

Après une pause de quelques semaines, elle a eu l’honneur d’allumer la vasque olympique au Japon, mais elle n’a pu remporter de médaille. Elle s’est inclinée au troisième tour devant l’éventuelle finaliste Marketa Vondrousova.

De retour au jeu à Cincinnati, où elle a d’ailleurs donné un premier point de presse, la Japonaise a gagné un seul match avant d’être surprise par la Suisse Jil Teichmann, finaliste du tournoi, en trois manches.

C’est d’ailleurs Ashleigh Barty qui a mis fin au parcours Cendrillon de Teichmann en finale et de façon impériale. L’Australienne n’était pas à New York en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Mais depuis son retour sur le circuit, elle s’impose comme la grande patronne.

Ashleigh Barty Photo : Getty Images / Clive Brunskill

La joueuse de 25 ans a décroché cinq titres jusqu’ici cette année, dont à Wimbledon.

Une finale entre Osaka et Barty ferait sans doute le délice des amateurs, mais encore faut-il qu’elles ne soient pas dans la même portion de tableau. La numéro deux mondiale, Aryna Sabalenka, est assurée d’être en bas du tableau, Barty dans le haut, mais reste à voir dans quelle portion aboutira Osaka.

Osaka et Barty se sont affrontées quatre fois au cours de leur carrière avec deux victoires de chaque côté, mais leur dernier duel remonte à 2019.

Les pièges à éviter seront nombreux en route vers le titre. Depuis les Internationaux des États-Unis en 2020, 17 joueuses ont atteint les demi-finales d’un tournoi majeur ou encore des Jeux olympiques.

En fait, seules Osaka, Jennifer Brady et Serena Williams ont réussi à atteindre le carré d’as à la fois à New York en 2020 et en Australie en 2021.

Williams espérait égaler la marque de Margaret Court avec un 24e titre du grand chelem, mais elle vient de déclarer forfait en raison d'une blessure à une jambe.

Serena Williams en larmes Photo : Getty Images / Pool

L’Américaine, classée 22e à la WTA, n’a pas joué depuis sa sortie rapide à cause d'une blessure au premier tour à Wimbledon. À 39 ans, la légende vivante du tennis n’a pas gagné de tournoi du grand chelem en quatre ans.

Son dernier titre, au modeste tournoi WTA 250 d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, remonte à janvier 2020.

Le retour d’Andreescu sur sa terre promise

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, de New York et d’ailleurs, depuis le sacre extraordinaire de Bianca Andreescu en 2019 à Flushing Meadows.

La Canadienne ne s’est jamais véritablement approchée du niveau de jeu qu’elle a montré à la planète tennis lors de cette quinzaine magique.

Bianca Andreescu Photo : Getty Images / Elsa

Bien qu’elle occupe le 7e rang mondial, elle n’a joué que 28 matchs (17-11) depuis sa consécration il y a près de deux ans. Des blessures au genou et au pied, ainsi que la COVID-19, ont bouleversé son retour au sommet.

Elle n’a qu’une victoire à ses trois derniers tournois. Au cours des derniers mois, elle a changé d’entraîneur, de préparateur physique et même d’agent. Elle a atteint la finale à Miami au mois de mars, mais son jeu manque cruellement de constance.

Pour la retrouver, il lui faudra enchaîner les matchs et rester en santé, ce qu’elle n’a pas pu faire récemment.

À Montréal, contre la Tunisienne Ons Jabeur, l’Ontarienne de 21 ans a prouvé qu’elle avait encore un arsenal de coups bien garni, encore faut-il pouvoir l’utiliser.

À son dernier tour de chauffe, à Cincinnati, Andreescu a été sèchement battue en deux manches par la 23e raquette mondiale Karolina Muchova.

Bianca Andreescu Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

La bonne nouvelle, s’il y en a une, c’est que les tournois du grand chelem permettent aux joueuses les mieux classées une certaine montée en puissance avec des adversaires hors du top 32 pour au moins les deux premiers tours.

L’autre bonne nouvelle, c’est qu’Andreescu est invaincue aux Internationaux des États-Unis, mais ça, ça ne lui confère aucun avantage réel.