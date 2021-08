Novak Djokovic a rendez-vous avec l’histoire à New York

Novak Djokovic semble donc avoir la voie libre à New York pour mettre la main sur le 21e titre majeur de sa carrière et ainsi ne plus devoir partager le record en la matière avec les autres larrons du Big 3 , Nadal et Federer.

Thiem, Nadal et Federer sont blessés et leur saison est terminée. On se demande même ce qui restera à savourer de la carrière de Roger Federer. Le Suisse espère revenir au jeu quelque part en 2021 après une autre chirurgie au genou. Mais à 40 ans, les miracles se réalisent encore moins souvent qu’avant.

Djokovic pourrait aussi réussir à Flushing Meadows à remporter les quatre tournois du grand chelem la même année, ce qu’aucun joueur n’est parvenu à faire depuis Rod Laver en 1969. L’Allemande Steffi Graf avait réussi l’exploit en 1988, ajoutant même le titre olympique à sa besace.

Le Serbe a perdu tout espoir d’égaler l’exploit de Graf à Tokyo cet été. Après avoir remporté les Internationaux d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon, il semblait survoler le tournoi olympique, mais il a frappé un mur nommé Zverev en deuxième manche de sa demi-finale.

Novak Djokovic Photo : Getty Images / Leon Neal

Son corps et sa tête ont lâché et il a quitté le Japon blessé et frustré.

Le Djoker n’a toutefois pas joué le moindre match depuis ses deux échecs consécutifs aux Jeux en demi-finale contre Zverev et lors du match pour la médaille de bronze contre Pablo Carreno Busta, ce même Carreno Busta qu’il affrontait lorsqu’il a été disqualifié des Internationaux des États-Unis en 2020 après avoir atteint une juge de ligne au cou avec une balle.

Au Japon, en juillet, Djokovic a perdu deux matchs de suite pour la première fois depuis novembre 2019 aux finales de l’ATP à Londres. Le Serbe s’était incliné devant Federer et Thiem lors du tour préliminaire.

Un mois plus tard, le Serbe a repris l’entraînement, notamment avec le Canadien Vasek Pospisil. Ses absences aux tournois de Toronto et de Cincinnati n’indiquent en rien qu’il ne sera pas de retour au sommet de son art à New York.

Après tout, il a remporté le tournoi de Wimbledon sans avoir joué un seul tournoi entre son sacre sur terre battue à Paris et celui sur gazon à Londres.

Et surtout, Djokovic sera affamé dans la Big Apple, où il n’a pas goûté à la victoire en trois ans.

Les trois jeunes loups dans la bergerie

Derrière Djokovic et les autres membres du Big 3 , trois jeunes loups semblent émerger de la nouvelle génération de joueurs de tennis toujours en quête d’un premier sacre majeur.

Daniil Medvedev, 25 ans, Stefanos Tsitsipas, 23 ans, et Alexander Zverev, 24 ans, occupent les positions de 2 à 4 tant au classement de l’ATP qu’à celui de la course, qui reflète peut-être plus fidèlement la forme des joueurs.

Les trois ont déjà atteint la finale d’un tournoi du grand chelem, mais aucun n’a encore su y faire sa loi.

Les trois ont remporté des tournois Masters 1000 en 2021. Zverev, trois semaines après son sacre olympique au Japon, a mis la main sur le tournoi de Cincinnati, écrasant le Russe Andrey Rublev en finale en moins d’une heure.

Alexander Zverev a causé la surprise en battant Novak Djokovic en demi-finales à Tokyo. Photo : Getty Images / Ezra Shaw

L’Allemand avait perdu en cinq manches l’an dernier en finale à New York contre Dominic Thiem. Il avait pourtant remporté les deux premières.

Medvedev, lui, s’est relativement facilement imposé à Toronto il y a deux semaines, son troisième titre cette saison, et est bien installé au deuxième échelon du classement mondial.

Finalement, Tsitsipas a mis la main sur le tournoi de Monte-Carlo au printemps et affiche déjà 48 victoires au compteur en 2021, plus que tout autre joueur du circuit. C’est 8 de plus que Medvedev, et 10 de plus que Zverev.

Le Grec a baissé pavillon en finale de Roland-Garros devant Djokovic, lui aussi après avoir remporté les deux premières manches.

Si Djokovic chute en route vers le trône, le vainqueur se trouve probablement dans cette meute de trois jeunes loups.

Les espoirs des Canadiens

Les Canadiens dans tout ça? C’est une très bonne question.

Denis Shapovalov a atteint la première demi-finale majeure de sa carrière en juillet à Wimbledon. Le 10e joueur mondial n’a pas gagné le moindre match depuis.

Le joueur de 22 ans a préféré faire l’impasse sur les Jeux olympiques et s’est ensuite incliné dès son premier match à ses trois tournois suivants à Gstaad, à Toronto et à Cincinnati.

L’Ontarien était toutefois très à l’aise à New York l’an dernier. Il s’est rendu jusqu’aux quarts de finale, où il a été éliminé par Carreno Busta.

Félix Auger-Aliassime, lui, s’est arrêté au quatrième tour des Internationaux des États-Unis en 2020 et en Australie cette année. Il a franchi une étape de plus en atteignant les quarts à Wimbledon en juillet grâce à une victoire contre Alexander Zverev.

Félix Auger-Aliassime Photo : pool/afp via getty images / AELTC/JONATHAN NACKSTRAND

Depuis, lui aussi a obtenu des résultats inégaux avec des défaites dès son premier match aux Jeux de Tokyo et à Toronto, ainsi qu’à son deuxième à Washington.

Le Québécois de 21 ans s’est toutefois repris à Cincinnati, battant au passage Matteo Berrettini, finaliste à Wimbledon, et Karen Khachanov, médaillé d’argent à Tokyo. Auger-Aliassime s’est arrêté en quarts de finale, stoppé par le brio de Stefanos Tsitsipas et des maux de dos.

Les deux jeunes pépites, parce qu’elles sont têtes de séries, n’affronteront pas de joueurs mieux classés avant les huitièmes de finale.

Quant à Milos Raonic, il a déclaré forfait pour le tournoi. Il a très peu joué cette saison, car il été souvent aux prises avec des blessures. Il dégringole lentement des classements et se retrouve au 34e rang de l’ATP.

Raonic n’a joué qu’un match depuis le mois d’avril, une défaite à Atlanta en juillet contre l’Américain Brandon Nakashima, 115e mondial au moment du duel.

Vasek Pospisil, 57e, n’a pas brillé de tous ses feux depuis le début de la saison sur le dur. En fait, il n’a gagné qu’un match sur les quatre qu’il a disputés à Washington, à Toronto et à Cincinnati.