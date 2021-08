Les Elks confirment que neuf joueurs sont déclarés positifs à la COVID-19

La mise à jour survient une journée après que la Ligue canadienne de football eut remis le duel de jeudi entre les Elks et les Argonauts de Toronto.

Les Elks ont confirmé que cinq joueurs avaient reçu un résultat positif dimanche alors que quatre autres ont été déclarés positifs lundi.

Le président et chef de la direction de l'équipe, Chris Presson, a déclaré que les joueurs et le personnel sont en isolement et que le centre d'entraînement de l'équipe a été fermé pendant sept jours.

Presson a dit que les joueurs et le personnel se soumettent à des tests quotidiens et que l'équipe ne reprendra pas les activités jusqu'à ce qu'elle se sorte de cette éclosion.

Il a ajouté qu'il croyait que le match reporté aurait lieu un peu plus tard dans la saison.