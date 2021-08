Samedi soir à Montréal, Kim Clavel boxera sous sa bonne étoile

Clavel (13-0, 2 K.-O.) a rendez-vous avec la Mexicaine Maria Soledad Vargas (15-3-1, 1 K.-O.) dans un combat qui déterminera l’identité de l’aspirante obligatoire à la ceinture WBC que détient une autre Mexicaine, Yesenia Gomez (18-5-3, 6 K.-O.), depuis septembre 2018.

La championne NABF des mi-mouches est fébrile. Elle ne cache pas qu’elle attend depuis longtemps l’occasion de se hisser parmi les meilleures pugilistes mondiales de sa catégorie en mettant la main sur la ceinture Silver WBC.

Au-delà de l’ampleur du rendez-vous lui-même, Clavel contemple la réalisation d’un rêve devenu possible au terme de 14 longues années de travail, d’acharnement et de persévérance souvent dans des conditions pas faciles.

Il y a eu des moments, avant mes débuts professionnels quand j’ai commencé à m’entraîner à Montréal, je disais à Danielle (Bouchard): "Ah, je ne peux pas venir ce soir parce que je travaille". Mais ce n’était pas vrai. C’était parce que je n’avais pas assez de sous pour mettre de l’essence dans ma voiture pour aller m’entraîner. Je pars de loin , a raconté Clavel, qui bénéficie d’une auto fournie par son commanditaire principal, d’un soutien financier et de bourses adéquates pour poursuivre sa quête.

Objectif maintenu, adversaire changeante

Au cours des dernières semaines, l’identité de sa rivale a changé non pas une, mais bien deux fois. Malgré tout, Kim Clavel a poursuivi sa préparation. Jamais elle n’a craint de voir son premier gala en tant que finaliste de la soirée être annulé.

J’étais au courant qu’il allait probablement y avoir des changements en raison de la situation sanitaire et de la vaccination de chacun. C’est pour ça que lors de la conférence de presse pour l’annonce de la carte, Yvon (Michel) avait avisé les gens qu’il y avait de fortes chances que ça change.

Et ça a changé. En l’espace de quelques jours, on est passé de Judith Vivanco (9-4-1) à Naomi Arellano Reyes (9-1, 5 K.-O.) pour finalement aboutir avec Vargas. C’est qu’il fallait lui trouver une adversaire de bon niveau, pleinement vaccinée et qui accepterait de se soumettre à la quarantaine obligatoire de 14 jours en sol québécois avant la tenue du combat.

Dans ces circonstances complexes, Clavel se réjouit de la qualité de la boxeuse qu’elle aura à affronter.

J’ai été agréablement surprise quand on m’a annoncé que ce serait Maria Vargas. C’est une adversaire de bonne qualité. Au-delà de la pandémie, c’est une fille qui peut faire les frais d’une finale n’importe où. Elle a une bonne crédibilité et peut me donner des rounds difficiles. Elle va me tester. Une citation de :Kim Clavel, boxeuse professionnelle

Clavel est reconnaissante envers ses entraîneurs qui ont su choisir des partenaires d’entraînement combatives à souhait, toutes droitières et capables d’imiter le style des boxeuses mexicaines.

Bonne répétition générale

En plus de son excellent degré de préparation et du fait qu’il ne lui reste que peu de poids à perdre d’ici la pesée de vendredi, Clavel estime que Vargas va lui procurer le type d’opposition dont elle a besoin avant de défier la championne du monde.

Maria attaque au corps. Elle est peut-être meilleure techniquement que les boxeuses précédemment pressenties. Elle va lancer des coups pour être efficace. Je ne veux pas parler d’une partie d’échecs. Il va se lancer beaucoup de coups de poing. Il va y avoir des moments chauds. On va puiser dans notre plan de match et on va devoir s’ajuster dans les coins (entre les rounds) , a-t-elle expliqué.

C’est une fille intelligente. Elle a boxé en championnat du monde. Elle a déjà boxé à l’extérieur du Mexique. Elle arrive ici sûre d’elle. Elle peut ressembler à Yesenia Gomez. Elle est un peu plus grande que moi et elle a une bonne portée. Il reste que les boxeuses mexicaines ont des styles qui se ressemblent énormément.

Kim Clavel et son entraîneuse Danielle Bouchard Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

Patience aiguisée

Quand on lui demande si elle a le sentiment que ce rendez-vous se présente à elle avec presque deux ans de retard, Kim Clavel refuse de s’apitoyer sur son sort. Elle dit sortir des 18 derniers mois avec beaucoup de choses positives.

Oui, c’est vrai. J’étais supposée faire une finale au Casino de Montréal, en mars 2020. Et c’est le moment où le coronavirus a frappé. Durant la pandémie, il s’est passé des choses vraiment malheureuses pour beaucoup de monde , a-t-elle souligné.

Ç’a été difficile pour les athlètes. Mais en ce qui me concerne, il s’est aussi passé de belles choses. Sans le vouloir, sans l’avoir cherché. Quand j’ai été aidé en CHSLD, ça m’a donné le prix Pat Tillman qui m’a permis d’aller boxer à Las Vegas. J’ai été boxer au Mexique. J’ai été invitée pour aller à Big Brother, ce qui m’a permis d’amasser des sous pour mon camp d’entraînement en vue de mon combat de championnat du monde. Une citation de :Kim Clavel

Au cours de la dernière année, Kim Clavel a eu la douleur de perdre deux membres de sa famille, un grand-père et un oncle dont elle était très proche.

Aussi, quand elle grimpera entre les câbles, samedi soir, pour son combat sous les étoiles, elle est convaincue que deux d’entre elles brilleront plus fort que les autres.

C’est sûr que je vais penser à mon grand-père Georges et à mon oncle Richard. Mon oncle n’a jamais manqué aucun de mes combats (au Québec). Il était toujours là. Il était passionné. Sur son lit d’hôpital avec mon cousin et ma cousine près de lui, alors qu’il souffrait un peu de démence, il ne se rappelait plus de grand-chose. Mais Kim et la boxe, ça, il s’en est souvenu jusqu’à la fin.