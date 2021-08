L'ancien joueur de la LNH Jimmy Hayes meurt à 31 ans

Les policiers qui se sont rendus à son domicile de Milton, au Massachusetts, ont fait la macabre découverte. Sa mort n’est pas considérée comme suspecte, mais les causes n’ont pas encore été divulguées.

Repêché par les Maple Leafs de Toronto au deuxième tour (60e au total) en 2008, l'attaquant avait été cédé aux Blackhawks de Chicago en juin 2010.

Cette année-là, Hayes avait aidé Boston College à remporter le Championnat universitaire aux États-Unis.

Un colosse de 1,96 m (6 pi 6 po) et 98 kg (215 lb), Hayes a disputé 334 matchs avec les Blackhawks, les Panthers de la Floride, les Bruins de Boston et les Devils du New Jersey, sa dernière équipe dans la LNH, au cours de la saison 2017-2018. Il a amassé 54 buts et 55 passes.

Il est le frère cadet de Kevin Hayes, des Flyers de Philadelphie.