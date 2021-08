20 épreuves en 2 jours : l'éprouvant icosathlon vécu de l'intérieur

Au menu, l’ensemble des sauts : hauteur, perche, longueur et triple saut. La totalité des épreuves de pelouse : lancer du javelot, du poids, du marteau et du disque. Et pour finir, toutes les épreuves de piste : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 10 000 m, sans oublier les 100, 200 et 400 m haies et le traditionnel 3000 m steeple.

Le Belgo-Canadien Jean-François Vanwelde a terminé la compétition sans toutefois battre son record canadien de 6099 points. Joint après son périple, il s’est une nouvelle fois confié à Radio-Canada Sports lundi.

J’ai eu du mal à me lever ce matin, les jambes étaient pas mal lourdes , raconte-t-il d’emblée. J’ai trouvé le niveau de l’icosathlon de cette année pas mal plus relevé. J’ai eu du mal au saut à la perche et au javelot, car une forte douleur à l’épaule m’a empêché d’être au meilleur de ma forme.

La 20e et ultime épreuve était le 10 000 m et Vanwelde avait encore les jambes et l’énergie pour tenter de battre son record canadien.

J’étais en forme et surtout très motivé pour cette dernière épreuve, dit-il. Je voulais battre mon record de 43 minutes 25 secondes. L’année dernière, je n’avais pu réussir que 47:10. J’étais bien dans le rythme de la course et, quand j’ai franchi, la ligne d’arrivée, je regarde le chrono et je me dis que ça y est, j’ai battu mon record. Une joie de courte durée, car les officiels ont annoncé qu’ils avaient parti le chronomètre 12 secondes après le départ de la course. Pendant 12 secondes, j’avais battu mon record canadien. Mais je n’en veux pas aux organisateurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes durant deux jours.

L’icosathlon devrait être un sport olympique. Une citation de :Jean-François Vanwelde

J’ai adoré ces deux jours. Et ce que je retiens, c’est l’énorme convivialité qui existe entre tous les compétiteurs, poursuit-il. Tout le monde s’encourage, s’applaudit et on se donne même des conseils entre nous. Les officiels et les arbitres aussi font partie de la fête. Même le public nous encourage même s’il vient pour soutenir son athlète.

La convivialité, c’est le maître mot de ce sport. C’est vraiment une discipline complète et je souhaite qu’un jour elle devienne discipline olympique. Je sais que je n’ai aucune chance de me qualifier, car il y en a de bien meilleurs que moi, mais je trouverais cela incroyablement beau que ce soit une épreuve officielle.

J’invite Damian Warner l’année prochaine. Une citation de :Jean-François Vanwelde

Lors de notre première entrevue, avant les compétitions, il avait émis le souhait d’inviter le champion olympique canadien du décathlon à participer à l’icosathlon.

Encore une fois, je trouverais cela fantastique que Damian Warner et d’autres Canadiens se joignent à nous, car cela motiverait toute une jeunesse à se lancer dans l’athlétisme , ajoute celui qui dans quelques semaines va retrouver ses élèves en sciences sociales.

En attendant l’icosathlon de l’année prochaine, Vanwelde va partir sur les routes avec son frère Romain pour quelques centaines de kilomètres quotidiens à vélo. Je vais voir s’il me reste encore des jambes , dit-il en riant.

Jean-François Vanwelde a terminé les 20 épreuves avec 6094 points, au 25e rang sur 35 parmi les seniors, et au 53e rang sur 77 au classement général, toutes catégories d'âge confondues. Son compatriote, le Belge Arnaud Ghislain, qui avait fini 4e au 4 x 400m aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, est devenu champion du monde avec un total de 11 342 points.