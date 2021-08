Les Canadiennes simplement trop fortes pour les hockeyeuses du COR

Vendredi, le Canada a connu un départ difficile face à la Finlande, avant de finalement l’emporter grâce à un but en milieu de troisième période de la jeune sensation Sarah Fillier.

Le défi a été beaucoup plus simple à relever face au COR, qui n’était simplement pas de taille.

Le Canada menait 26-5 au chapitre des tirs, avec moins de treize minutes à faire au deuxième engagement, quand cette même Fillier a ouvert la marque.

Jusque-là, la gardienne russe Nadezhda Morozova avait gardé son équipe dans le match en réalisant plusieurs beaux arrêts.

Mais tout a basculé après la réussite de Fillier. Moins de deux minutes plus tard, Ella Shelton a doublé l’avance des siennes avec son premier but du tournoi.

Erin Ambrose a ensuite marqué avant la fin du deuxième tiers, pour mettre fin à la soirée de travail de la portière russe. Morozova a cédé son poste à Anna Prugova, qui ne réussira pas elle non plus plus à freiner l’attaque canadienne.

La Québécoise Mélodie Daoust a été la première à la déjouer, tôt en troisième période. La diplômée de l’Université McGill s’est emparée d’une rondelle libre devant le filet pour marquer son premier but du tournoi.

Rebecca Johnston a plus tard redirigé un lancer d’Emily Clark pour porter la marque à 5-0 en faveur du Canada.

Prugova n’a pas eu beaucoup de soutien de ses coéquipières, qui n’ont pas défié une seule fois son opposée, Ann-Renée Desbiens, en troisième période.

Olga Sosina a privé l'athlète de La Malbaie d'un jeu blanc alors qu'il restait 1 seconde à écouler au match. La capitaine a décoché un tir vif après une mise en jeu pour faire bouger les cordages, ce qui n'a pas trop semblé déranger Desbiens, qui affichait tout de même un large sourire derrière son masque à l'issue de la rencontre.

Au final, le Canada a dominé 62-7 au chapitre des tirs au but.

Ambroise a été nommé joueuse du match pour les gagnantes, tandis que Prugova a reçu le titre dans une cause perdante.

Plus tard en soirée, les Américaines affrontent les Finlandaises dans une reprise du match de la médaille d’or. La dernière édition du championnat, qui s’est déroulée en 2019, s’était conclue par une victoire des États-Unis en tirs de barrage.

Le Canada jouera son dernier match du tour préliminaire mardi, face à la Suisse.