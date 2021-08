Confrontations entre joueurs et partisans durant le match Nice-Marseille

Un match de Ligue 1 entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille a pris fin dans le tumulte dimanche, alors que des partisans ont lancé des projectiles et ont envahi le stade Allianz Riviera.

Avec environ 15 minutes à faire à la rencontre, le milieu de terrain Dimitri Payet a été atteint dans le dos par une bouteille lancée à partir d'un bassin de partisans niçois.

Les partisans avaient été avertis plus tôt dans le match par l'annonceur maison de ne pas lancer de projectiles.

Payet a pris la bouteille et l'a relancée vers la foule, incitant un nombre significatif de partisans niçois à envahir le terrain.

L'arbitre a suspendu le match alors qu'OGC Nice menait 1-0 et a renvoyé les joueurs vers les vestiaires.

Des photos ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant des marques sur des joueurs marseillais, notamment des coupures au cou sur Luan Peres et le dos écorché de Payet.

Parmi les nombreux acteurs en colère, l'entraîneur de Marseille, Jorge Sampaoli, a dû être maîtrisé par des membres du personnel pour ne pas se battre.

Nice voulait reprendre la partie. Je sais très bien que le match aurait pu reprendre. J'étais persuadé que cela se passerait très bien. Malheureusement les Marseillais n'ont pas souhaité reprendre le match , a dit le président niçois Jean-Pierre Rivère en conférence de presse d'après-match.

On a eu des jets de bouteille d'eau, ça on ne peut pas le contester , a-t-il reconnu. Malheureusement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de deux joueurs marseillais de rejeter ces bouteilles, ou d'autres bouteilles, à travers la tribune de nos supporteurs et puis après ça s'est un peu enchaîné , a-t-il poursuivi.

L'Olympique de Marseille a décidé de ne pas retourner sur le terrain après coup, une décision en symbiose avec les intentions de l'arbitre Benoît Bastien, a affirmé dans une vidéo publiée sur Twitter le président de l'équipe, Pablo Longoria.

C'est déjà la deuxième fois. On a vécu ça à Montpellier. Là-bas, on a décidé de continuer. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est complètement inacceptable , a-t-il déclaré.

Selon lui, la ligue voulait reprendre la partie pour des questions d'ordre public , mais l'OM jugeait qu'il était plus sécuritaire pour ses joueurs de retourner à Marseille.

En raison de cette décision, l'équipe s'est vu décerner une défaite de 3-0 à sa fiche.