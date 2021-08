Un autre but tardif prive le CF Montréal d'une victoire à Philadelphie

Avec 469 passes complétées, 57 % de possession et 13 tirs tentés, l'Union a éprouvé énormément de difficulté à véritablement menacer le filet défendu par Sebastian Breza.

Celui-ci était de retour au poste devant les buts, même si son coéquipier James Pantemis, qui a reçu un résultat positif à la COVID-19 au début du mois, n'est plus en isolement.

Mais si tout vient à point à qui sait attendre, pour le CF Montréal, c'est un résultat décevant et crève-cœur, avec un but accordé tardivement.

Déception , a résumé en un mot l'entraîneur-chef Wilfried Nancy. Les joueurs étaient déçus de ne pas ramener cette victoire-là, sachant qu'elle était proche.

Surtout que le onze montréalais a bien bataillé pour sortir victorieux, même si le match a mal démarré

En première mi-temps, la défensive du CF Montréal, composée de Kamal Miller, Joel Waterman et Aljaz Struna, a paru bancale. À plusieurs occasions, des relances précipitées, puis interceptées, ont menées à des contre-attaques dangereuses.

Quand ce n'était pas tout simplement Sergio Santos qui réussissait à percer le flanc droit de Struna, c'était Kamal Miller qui accordait des centres dangereux depuis son couloir gauche. Heureusement, le manque de réalisme, de l'attaque philadelphienne, qui n'a cadré aucun de ses 7 tirs dans les 45 premières minutes, aura causé plus de peur que de mal.

Et le manque de réussite a fini par coûter cher à l'Union.

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, un jeu dessiné par Djordje Mihailovic, qui ouvrait en une-deux pour Joaquin Torres, s'est transformé en centre de ce dernier pour le premier. Du bout de la jambe, Mihailovic a réussi à dévier le ballon au fond du but, pour donner l'avance 1-0 aux siens avant de retraiter au vestiaire.

En deuxième demie, l'histoire s'est somme toute répétée, avant que l'entraîneur-chef Wilfried Nancy ne procède à quelques changements pour changer la dynamique.

Zorrhan Bassong a été le premier issu du banc à voir la pelouse, remplaçant Mathieu Choinière à la 69e minute, lui qui jouait sur un carton jaune. Bassong a ensuite glissé un cran plus bas, replaçant le schéma tactique du CFM pour qu'il passe à quatre défenseurs.

Une décision payante, qui a permis au onze montréalais d'étouffer les menaces... jusqu'à la fin du match. Un autre but tardif a privé le CF Montréal d'une victoire espérée pendant près d'une heure trente.

À la 87e minute, sur le premier et seul tir cadré du duel par Philadelphie, Quinn Sullivan a trompé la vigilance de Breza d'une puissante frappe du pied droit.

Vu le contexte du match, on aurait aimé partir avec la victoire , a avoué l'entraîneur-chef Wilfired Nancy. Leur but, c'est sur une touche, ils gèrent le ballon plutôt bien. La finalité, c'est qu'on repart quand même avec un point, c'est quand même Philadelphie, qui n'est pas n'importe qui comme équipe, mais au vu du contexte, la victoire était proche.

L'Union termine le match avec 13 tirs tentés, mais un seul cadré fut nécessaire pour s'inscrire au score. Philadelphie a aussi largement contrôlé la possession, gardant le pied sur le ballon plus de 58 % du temps, en plus d'obtenir 7 coups de pied de coin.

On a encaissé beaucoup , a observé Samuel Piette, titulaire pour une rare fois cette saison. L'Union a joué long et direct et ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Ils ont aussi fait beaucoup de centres. Nos défenseurs ont fait un bon travail pour les contenir tout au long du match.

De son côté, le CFM a pris 8 tirs vers le filet adverse, cadrant 5 de ses tentatives, et a récolté 4 cartons jaunes.

J'aurais aimé qu'on gère mieux la rencontre , a ajouté Nancy. J'aurais souhaité qu'on gère mieux ce moment de temps faible qu'on a eu, pour finalement repartir avec la victoire. Mais ils ont poussé, et on a finalement craqué.

Entre continuité et changements sur le onze partant

Djordje Mihailovic, élément indispensable de l'attaque montréalaise, effectuait un 19e départ en 21 rencontres cette saison. Avec maintenant 4 buts et 7 passes décisives, son rendement est essentiel aux espoirs du CF Montréal de se qualifier pour le tournoi éliminatoire.

Samuel Piette, quant à lui, était dans le onze de départ pour la 8e fois seulement cette saison. Pour récompenser sa patience, il arborait le brassard de capitaine.

Ça faisait un moment que j'avais joué 90 minutes , a reconnu Samuel Piette après la rencontre. En tant que joueur, on veut être de la formation partante chaque match, donc de m'avoir fait confiance pour ce match important, ça fait plaisir. Dommage de ne pas ressortir de Philadelphie avec les 3 points, mais chapeau aux joueurs pour l'effort ce soir.

La titularisation du Québécois devant la défense s'expliquait entre autres par le banc dépouillé du CF Montréal, qui devait se passer des services de Mason Toye, Romell Quioto, Lassi Lappalainen, Ahmed Hamdi, blessés, et de Rudy Camacho, suspendu.

Mais aussi par le calendrier chargé du CF Montréal, qui terminait ce soir une séquence de 3 matchs en une semaine, au cours de laquelle il aura signé un dossier d'une victoire (2-1 face aux Red Bulls de New York) et deux matchs nuls (0-0 à Cincinnati et 1-1 à Philadelphie).

Il y a une déception quand même , a déclaré Nancy à-propos des résultats des 3 dernières rencontres. Quand je refais le scénario de tous les matchs, on était proches de faire quelque chose de bien, et on aurait pu avoir 7 points sur 9. Mais avec un peu de recul, c'est quand même pas mal. Là, on a un match à jouer chez nous vendredi pour se remettre sur les rails.

Ces matchs ont tous été d'un but d'écart, donc chapeau à notre défense, mais on ne peut pas être satisfaits du résultat Une citation de :Samuel Piette

L'Union de Philadelphie signe ainsi une 3e victoire à ses 6 dernières rencontres (3-1-2). À domicile, l'Union demeure aussi redoutable, avec un dossier de 7-2-2 et un maigre total de 8 buts accordés en 11 rencontres.

Avec ce résultat, le CF Montréal occupe maintenant le 6e rang de l'Association Est, avant-dernière position donnant accès aux séries. Mais la course se corse, alors qu'Atlanta United pointe au 8e rang avec un seul point de retard.

L'Union continue de se maintenant en haut de tableau, occupant la troisième place au classement de l'Association Est, 17 points derrière le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui connaît une saison largement plus dominante que celle de ses concurrents.

Le prochain match du CF Montréal aura lieu vendredi prochain, alors qu'il recevra ses rivaux de toujours, le Toronto FC, bons derniers avec 15 points au classement.