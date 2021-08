Le Canadien Marco Arop s’impose au 800 m lors de la Classique Prefontaine

Le natif de Winnipeg a complété le parcours en un temps magistral de 1 min 44 s 51/100, un chrono qui lui aurait valu une médaille aux derniers Jeux olympiques.

Il a coiffé au fil d’arrivée les médaillés olympiques Ferguson Cheruiyot Rotich (1:45,02) et Emmanuel Kipkurui Korir (1:45,05).

Au Japon, Korir avait triomphé au 800 m grâce à un chrono de 1 min 45 s 6/100. Arop n’avait pas pu participer à cette course, freiné en demi-finale. Il avait alors parcouru la distance en 1 min 44 s 90/100, une performance insuffisante pour mériter une place pour la finale.

Marco Arop n’a aucune raison d’avoir manqué son coup à Tokyo , expliquait l’analyste Laurent Godbout à Radio-Canada Sports vendredi, avant le début des compétitions. Dans son groupe, tu as Korir et Rotich qui étaient 1er et 2e à Tokyo. Ça peut être intéressant. Il peut monter dans le train et faire un bon chrono.

Avec cette victoire, Arop, âgé de 22 ans, s’est aussi approché de son record personnel, qui est de 1 min 42 s 26/100.

Lors des derniers 200 mètres, je me suis retrouvé un peu plus loin que j’anticipais. Mais je n’ai pas vu personne derrière moi, donc c’était bien , a-t-il déclaré après la course. C’est pour ça que j’aime courir! Le soutien que j’ai reçu au fil des années, c’est énorme.

Aaron Brown au pied du podium

Le sprinteur Aaron Brown a pour sa part participé au 200 m, terminant en 4e position, derrière un trio d’Américains.

Noah Lyles a décroché la médaille d’or en établissant un record de compétition, avec un temps de 19 s 52/100. Il s’agit aussi du meilleur chrono enregistré cette saison.

Ses compatriotes Kenneth Bednarek et Josephus Lyles complètent le podium.

L’autre Canadien en action, Jerome Blake, a terminé au 6e rang, abaissant du même coup sa marque personnelle. Il franchit la distance en 20 s 20/100, alors qu’il n’avait jamais couru cette distance en dessous de 20 s 38/100 par le passé.

Andre De Grasse, médaillé de bronze à Tokyo, fera son entrée en scène plus tard samedi.

La domination jamaïcaine se poursuit, Sha’Carri Richardson s’effondre

Chez les femmes, les Jamaïcaines ont continué de s’imposer au 100 m. Le même résultat qu’aux Jeux olympiques de Tokyo s’est reproduit, alors que Shericka Jackson, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Elaine Thompson-Herah ont terminé troisième, deuxième et première, respectivement.

Thompson-Herah a été encore plus éblouissante qu’à Tokyo, abaissant à nouveau sa marque personnelle. Elle a survolé la piste en 10 s 54/100, ce qui représente un record pour une étape de la Diamond League.

Les yeux étaient rivés sur l’Américaine Sha’Carri Ricardson, qui n’a pas pu participer aux Jeux olympiques de Tokyo après avoir été suspendue en raison d’un résultat positif à un test antidopage.

La flamboyante jeune femme avait épaté la galerie aux essais olympiques américains, quelques jours avant l’annonce de sa suspension, en remportant la course en 10 s 86/s.

Cette fois, elle a livré une décevante performance de 11 s 14/100, bon pour le dernier rang.