Mason Toye obtient un nouveau contrat avec le CF Montréal, mais sera opéré

Blessé à l’épaule droite à la fin du match contre les Red Bulls, samedi dernier au Stade Saputo, Toye devra toutefois être opéré mardi prochain.

Malgré cette blessure et la chirurgie qui le tiendra à l’écart pour plusieurs mois, le Club démontre toute sa confiance envers lui avec cette prolongation de contrat, a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. On lui souhaite un prompt rétablissement et nous avons hâte de le retrouver en santé sur le terrain.

L'entente avec l'Américain de 22 ans est assortie d'une année d'option pour 2025. Acquis en octobre dernier de Minnesota United contre 600 000 $ en montant d'allocation générale et un choix de deuxième tour au repêchage de 2021, Toye trône au sommet des buteurs du CF Montréal cette saison avec 7 réalisations en 10 matchs, dont 8 comme partant.