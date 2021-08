Les Raptors reprendront l'action le 20 octobre à Toronto

La formation torontoise espère qu'elle pourra disputer ce match, et tous les autres à domicile, à l'aréna Banque Scotia.

Après avoir disputé toute la saison 2020-2021 à Tampa en raison des restrictions liées à la COVID-19 concernant les voyages interfrontaliers, les Raptors n'ont pas joué à l'aréna Banque Scotia depuis le 28 février 2020. Ils attendent toujours le feu vert des responsables de la santé municipaux, provinciaux et fédéraux.

Le président de l'équipe, Masai Ujiri, a mentionné plus tôt cette semaine qu'il était sûr que son organisation allait obtenir l'approbation des responsables pour revenir en Ontario.

Nous n'avons aucun intérêt [à jouer ailleurs] , a déclaré Ujiri. Nous n'avons pas regardé ailleurs, nous ne regarderons pas ailleurs. Nous tentons de jouer à domicile. C'est notre objectif.

Certains affrontements intéressants comprennent le retour du meneur étoile Kyle Lowry, lorsque le Heat de Miami sera en visite le 3 février. Les Raptors accueilleront le Heat une fois de plus, le 3 avril.

Les champions de la NBA, les Bucks de Milwaukee, effectueront leur seul voyage au nord de la frontière le 2 décembre, alors que LeBron James et les Lakers de Los Angeles seront en visite le 18 mars.

Le plus long séjour à domicile des Raptors sera de sept duels, soit du 28 novembre au 13 décembre. Le mois de décembre sera d'ailleurs le plus occupé avec 10 matchs à domicile.

L'équipe ontarienne vivra deux séries de six matchs à l'étranger, du 15 au 26 novembre et du 6 au 16 mars. Elle disputera matchs le vendredi et 15 le mercredi.

Six matchs des Raptors seront présentés nationalement aux États-Unis, dont celui du 3 février contre le Heat.

Ujiri a dit que de jouer la saison dernière à Tampa avait fait reculer l'équipe de deux ans et il a ajouté qu'une autre saison à l'extérieur de Toronto la ferait reculer de cinq ans. Les Raptors ont raté les séries éliminatoires l'année dernière après avoir glissé au classement de l'Association Est à la suite d'une éclosion, en mars.

Ce sera la 10e saison de suite que les Raptors commencent leur campagne à domicile. Leur première match à l'étranger aura lieu le 22 octobre, à Boston.