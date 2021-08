Vuelta : La 7e étape à Storer, Roglic reste en rouge de justesse

Dans une étape épique en altitude, entre chutes et attaques, Storer, vainqueur du Tour de l'Ain il y a trois semaines, s'est offert la première grande victoire d'étape de sa jeune carrière en se montrant le plus fort devant ses compagnons d'échappée, l'Espagnol Carlos Verona (Movistar) et le Franco-Russe Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers).

Le Slovène Primoz Roglic a été surpris par un gros groupe d'échappés parti en contre dans le Port de Benilloba à une centaine de kilomètres de l'arrivée, et n'a jamais réussi à revenir...

Mais emmené par Adam Yates dans le final, le double vainqueur en titre de la Vuelta a tout de même réussi à conserver sa première place au général, huit petites secondes devant l'Autrichien Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), qui a fini 7e de l'étape à 1 min et 32 sec de Storer.

Le Canadien James Piccoli a conclu l’étape au 46e rang, à 9:26 de Storer. Le cycliste de la formation Israel Start-Up Nation est désormais 71e au cumulatif, à 30:02 de la tête.

Abandon de Valverde

Le vétéran espagnol de la Movistar Alejandro Valverde a été contraint d'abandonner le Tour d'Espagne, après avoir lourdement chuté dans un virage à 41 kilomètres de l'arrivée de la 7e étape.

Alors qu'il venait de lancer une attaque en compagnie de Richard Carapaz pour tenter de s'extirper du groupe maillot rouge, Valverde (41 ans) a fait une sortie de route dans la descente du Port de Collao (2e catégorie).

Le vainqueur du Tour d'Espagne 2009 a tenté de remonter sur son vélo après avoir été ausculté par les soigneurs, mais a été contraint de s'arrêter sur le bord de la route quatre kilomètres plus tard, en pleurs et souffrant visiblement de l'épaule et du bras gauche.

Le champion du monde 2018 a mis ainsi un terme à sa 15e participation à la Vuelta.

Les examens radio réalisés par Alejandro Valverde à l'hôpital généraliste d'Alicante n'ont pas révélé de fractures , a annoncé son équipe dans un communiqué en soirée.

Au début de la saison, Valverde avait annoncé que cette saison serait la dernière de sa carrière. Cette chute pourrait donc le mener vers un départ à la retraite prématuré.