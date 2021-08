Classique Prefontaine : 26 médaillés d'or sur la piste, dont Andre De Grasse

Parmi les invités, on compte 26 médaillés d’or, 18 d’argent et 18 de bronze des récents JO. Les courses du 100 m y seront, d’ailleurs, extrêmement relevées.

Chez les hommes, on retrouvera Andre De Grasse, médaillé de bronze du 100 m à Tokyo. Outre le Sud-Africain Akani Simbine, le Canadien devra composer avec sept Américains, dont Fred Kerley qui avait remporté l’argent. Trayvon Bromell, exclu de la finale olympique, mais avec le temps de l'année à 9,77 s et Michael Norman, malheureux 5e du 400 m aux Jeux, seront aussi en lice.

Ronnie Baker, Justin Gatlin, Cravon Gillespie et Isiah Thomas complètent le contingent de coureurs de cette épreuve qui promet d’être palpitante.

La valeur inconnue, c’est bizarre à dire, c’est Michael Norman, dit l’analyste Laurent Godbout. L’année passée, il a couru des 100 m et il a fait 9,86 s. Est-ce qu’il est capable de courir encore un 9,86 même après une saison axée sur le 400 m? Je ne penserais pas. Kerley et De Grasse vont être bien positionnés là-dedans. Bromell, même s’il a le temps le plus rapide du groupe, est-ce qu’il s’est remis de sa déconvenue à Tokyo? C’est difficile à dire, mais je pense que tout le monde a eu le temps de revenir sur terre et de reprendre les affaires normales.

Après cette course, De Grasse décidera de la suite des choses pour lui en 2021. Il y a quatre autres réunions de la Diamond League, dont les finales à Zurich les 8 et 9 septembre, qui comptent pour le classement mondial et qui donnent des bourses.

En ce moment, il y a moins de pression, a dit le champion du 200 m à Tokyo à CBC. Je peux aller participer à des courses, faire quelques apparitions et garder une bonne position au classement pour l’an prochain.

Chez les femmes, le podium des derniers JO pourrait être reproduit. La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, double championne olympique, rivalisera à nouveau avec ses compatriotes Shelly-Ann Fraser-Pryce, médaillée d’argent, et Shericka Jackson, 3e.

Les Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Pryce (gauche), Elaine Thompson-Herah (centre) et Shericka Jackson (droite) ont dominé le 100 m. Photo : Getty Images / Matthias Hangst

Sauf que cette fois-ci, elles auront Sha’Carri Richardson dans les pattes. L’Américaine disputera en effet sa première course depuis une suspension de 30 jours pour usage de cannabis qui l'a fait rater les JO.

Elle pourrait causer des embêtements aux Jamaïcaines. Elle affirme haut et fort que c’était la dernière fois qu’une Américaine ne remportait pas l’or au 100 m et qu’elle est désolée, mais que ce sera elle qui sera numéro un après cette compétition-là. Une citation de :Laurent Godbout, analyste

Mais permettez-moi d’en douter parce que même si elle a eu toute cette période de préparation que les autres n’ont pas nécessairement pu avoir, elle était déjà, après les sélections américaines, légèrement en baisse de régime avant sa suspension. Et avec les temps qu’on a vus à Tokyo, du moins celui de Thompson-Herah, je ne pense pas qu’elle aurait fait ce qu’elle dit qu’elle voudrait faire.

L’Ontarien Aaron Brown sera du 200 m en compagnie de Jerome Blake, avec qui il a gagné le bronze au 4 x 100 m, avec la complicité de De Grasse et de Brendon Rodney. Les Américains Kenny Bednarek et Noah Lyles sont également au nombre des participants. De Grasse, champion olympique de la distance, ne prendra part qu'au 100 m.

Le coureur de fond canadien Mohammed Ahmed Photo : Getty Images / Christian Petersen

Mohammed Ahmed, médaillé d’argent du 5000 m aux JO, courra dans le mile Bowerman. Il sera notamment accompagné du Norvégien Jakob Ingebrigtsen, champion olympique du 1500 m, ainsi que du Kényan Timothy Cheruiyot, qui a fini 2e de cette épreuve.

Il a du courage d’aller faire le mile parce qu’il est probablement le plus lent du groupe. Il faut admirer sa capacité à mettre son orgueil de côté. Pour lui, c’est un très bon exercice. Il y aura de grosses pointures contre lui. Mais je ne serais pas surpris qu’il réussisse son meilleur temps sur cette distance. Une citation de :Laurent Godbout, analyste

Marco Arop, d’Edmonton, est inscrit au 800 m, discipline dans laquelle il n’a pu se qualifier pour la finale des JO.

Marco Arop n’a aucune raison d’avoir manqué son coup à Tokyo, estime Laurent Godbout. J’espère que cette course va lui redonner confiance et qu’il va être capable de revenir au niveau où il était avant les Jeux. Dans son groupe, tu as Korir et Rotich qui étaient 1er et 2e à Tokyo. Ça va être solide. Et contrairement aux Olympiques, il y aura un lièvre. Ça peut être intéressant. Il peut monter dans le train et faire un bon chrono.

La Torontoise Gabriella Debues-Stafford, 5e au 1500 m à Tokyo, sera de cette même épreuve à Eugene. Elle devra à nouveau en découdre avec la médaillée d’or, la Kényane Faith Kipyegon, ainsi qu’avec son amie la Britannique Laura Muir, gagnante de la médaille d’argent.

Elle est très sereine quant à son résultat aux Olympiques, sur sa tactique et ses sensations aux Jeux, dit Godbout. Et elle dit se sentir prête pour faire encore mieux d’ici la fin de la saison. Elle va être dans le coup, je suis pas mal certain.

Deux Canadiennes sont également parmi les participantes du 3000 m steeple, soit Regan Yee et Alycia Butterworth, fortes de leur première expérience olympique. Les trois femmes qui ont pris place sur le podium des récents JO, l’Ougandaise Peruth Chemutai, l’Américaine Courtney Frerichs et la Kényane Hyvin Kiyeng, seront également de la partie.

Au 400 m haies, l'Albertaine Sage Watson tentera d’oublier son élimination en demi-finales à Tokyo. La médaillée d’argent Dalilah Muhammad, des États-Unis, sera la favorite pour l’emporter.

Anicka Newell, de Saskatoon, est du concours du saut à la perche. La finaliste olympique retrouvera alors la championne, l’Américaine Katie Nageotte.

Enfin, dans un prélude en ce vendredi soir, la Néerlandaise Sifan Hassan, triple médaillée à Tokyo, va tenter de battre le record du 5000 m de 14:06,62 que détient l’Éthiopienne Letesenbet Gidey. La Canadienne Andrea Seccafien sera de cette course.

Soulignons que Charles Phillibert-Thiboutot compétitionnera dans le mile international peu auparavant. Privé d’une qualification olympique in extremis en juin pour le 1500 m, l’athlète de 30 ans court bien depuis sa déconvenue. Il a, entre autres, amélioré son record québécois au mile le 14 août dernier au Massachusetts en 3:52.97.