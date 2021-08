Henrik Lundqvist prend sa retraite

Le Suédois de 39 ans n'a pas joué la saison dernière en raison d'un problème cardiaque qui a nécessité une opération à cœur ouvert. Il devait alors porter les couleurs des Capitals de Washington après avoir passé l'ensemble de sa carrière avec les Rangers de New York.

Il aura finalement disputé chacun de ses 887 matchs dans la LNH avec les Rangers.

Lauréat du trophée Vézina en 2012, Lundqvist a montré un dossier de 459-310-96, avec une moyenne de 2,43 et un taux d'efficacité de ,918. Il a également réussi 64 blanchissages.

Il a réécrit le livre des records des Rangers au cours de sa carrière.

Au cours des 30 dernières années, j'ai dévoué ma vie au hockey et le temps est venu de m'éloigner du sport que j'aime et de commencer un nouveau chapitre , a écrit Lundqvist dans une publication sur les réseaux sociaux.

Le hockeyeur natif d'Are a été sélectionné au septième tour, 205e au total, par les Rangers lors du repêchage de 2000.

Il a effectué ses débuts dans la ligue en 2005 et est rapidement devenu le gardien numéro un de l'équipe.

Il y a beaucoup de choses que j'aime de ce sport : de l'excitation ressentie lors de mon premier entraînement à l'âge de 8 ans aux 15 années de papillons chaque fois que je foulais la glace dans la plus grande ville du monde. Je suis extrêmement reconnaissant pour ce que le hockey m'a donné et m'a appris. Ces leçons feront toujours partie de moi , a dit Lundqvist.

Il a connu 11 saisons d'au moins 30 victoires et a aidé les Rangers à atteindre la finale de la Coupe Stanley en 2014. Mais l'équipe s'était inclinée devant les Kings de Los Angeles.

Sur le plan individuel, il a connu sa meilleure campagne en 2011-2012. Il avait alors affiché une moyenne de 1,97 et un taux d'efficacité de ,930. Son brio lui avait valu le trophée Vézina. Il avait également terminé au 3e rang du scrutin pour le trophée Hart, remis au joueur par excellence de la LNH.

Sur la scène internationale, Lundqvist a aidé la Suède à gagner l'or aux Jeux olympiques de Turin, en 2006, et l'argent à Sotchi, en 2014. Il a également obtenu trois médailles au Championnat du monde, dont l'or en 2017, en plus de remporter le bronze à la Coupe du monde en 2016.

Merci à tous les entraîneurs et joueurs qui m'ont aidé au cours de ma carrière. Merci au hockey suédois. D'avoir grandi et joué en Suède pour ensuite représenter mon pays sur la scène mondiale, ce sont parmi les moments dont je suis le plus fier , a dit Lundqvist.

Merci aux Rangers et à la ville de New York. Je suis né en Suède, mais je serai toujours un New-Yorkais grâce à vous, a-t-il enchaîné. Merci à LNH. Cette ligue m'a permis de vivre mon rêve et même plus. Et finalement, merci au hockey et à ses partisans! Vous avez donné un sens à ma vie et j'ai adoré chaque instant! Merci à tous.

Lundqvist se classe au 6e rang de l'histoire de la LNH au chapitre des victoires et au 17e rang pour les blanchissages.