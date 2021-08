Une blessure au pied force Rafael Nadal à mettre fin à sa saison

Bonjour à tous : je voulais vous dire que je dois malheureusement mettre un terme à ma saison 2021. Sincèrement, je traverse une année où je souffre beaucoup plus du pied que je ne devrais , a écrit sur son compte Twitter l'Espagnol de 35 ans, qui tire donc un trait sur les Internationaux des États-Unis, qui débutent le 30 août.

Je dois prendre du temps pour résoudre ce problème ou, au moins, améliorer la situation [si je veux pouvoir jouer] dans les prochaines années , a ajouté le no 4 mondial, qui n'a joué que deux matchs depuis sa défaite à Roland-Garros face à Novak Djokovic.

Éliminé en huitièmes de finale à Washington, au début août, il s'était ensuite retiré du tournoi Masters 1000 du Canada, à Toronto, et était rentré en Espagne, laissant craindre un forfait à Flushing Meadows.

C'est avec le plus grand enthousiasme que je vais tout faire pour retrouver la meilleure forme possible, continuer la compétition avec les objectifs qui me tiennent le plus à cœur , a-t-il poursuivi.

Je suis convaincu que je peux y parvenir si mon pied guérit et, bien sûr, avec un important effort quotidien , a ajouté Nadal.