Gabriela Dabrowski en demi-finales du double à Cincinnati

La Canadienne Gabriela Dabrowski et la Brésilienne Luisa Stefani ont fait un pas de plus vers une autre finale d'un tournoi du double féminin grâce à une victoire de 6-3, 6-3 contre les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara en quarts de finale, jeudi, au tournoi de Cincinnati.

Sixièmes têtes de série du double féminin, Dabrowski et Stefani n'ont eu besoin que de 76 minutes pour éliminer les deux Japonaises, classées troisièmes.

En demi-finales, Dabrowski et Stefani affronteront les gagnantes du match présenté plus tard jeudi entre le duo formé de l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et de la Polonaise Iga Swiatek et celui composé des Tchèques (no 2) Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova.

Dabrowski, une Canadienne de 29 ans originaire d'Ottawa, et Stefani disputent un quatrième tournoi ensemble, et un troisième en trois semaines.

Dimanche dernier, elles ont triomphé à Montréal grâce à une victoire en deux manches de 6-3, 6-4 face à la Croate Darija Jurak et la Slovène Andreja Klepac.

Plus tard en soirée, le Montréalais Félix Auger-Aliassime,seul Canadien autant chez les hommes que les femmes toujours actif en simple, affrontera l'Italien Matteo Berrettini.

Ce sera le troisième affrontement entre Auger-Aliassime et Berrettini, et le deuxième en près de six semaines.

En quarts de finale des Internationaux de Wimbledon, le 7 juillet dernier Berrettini avait éliminé le Québécois en quatre manches, en route vers une participation à la finale finale.