La première Gold Cup féminine aura lieu en 2024

Les joueuses de soccer de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et des Caraïbes auront leur Gold Cup. La CONCACAF a annoncé jeudi la création d’une version féminine du championnat continental et la refonte de la compétition de qualification pour la Coupe du monde.

La première Gold Cup féminine sera organisée en 2024 et deviendra la principale compétition continentale pour les équipes de la région, au même titre que la Gold Cup masculine qui a été présentée 16 fois depuis 1991.

C’est en 2022 qu’aura lieu la première édition de la nouvelle compétition de qualification pour le Mondial féminin, appelée Championnat W. Les États-Unis et le Canada recevront un laissez-passer pour le tournoi auquel participeront six autres équipes qui auront décroché leur place lors des qualifications, en novembre 2021 et avril 2022.

Quatre des huit équipes participantes obtiendront leur billet pour la Coupe du monde. Les nations qui termineront en 3e position de leur groupe participeront pour leur part à un match de barrage intercontinental pour une place au Mondial.

L’équipe gagnante du Championnat W sera aussi qualifiée automatiquement pour les Jeux olympiques de 2024, tandis que les équipes de 2e et 3e rangs s’affronteront en septembre 2023 avec le deuxième billet pour les JO et une qualification pour la Gold Cup à l’enjeu.

La CONCACAF précise que les équipes nationales féminines du continent auront participé à 195 matchs officiels à la fin de ce cycle, soit une augmentation de 118 % du nombre de rencontres par rapport au précédent cycle de quatre ans.