Plus complet que les décathloniens, ça se peut?

L’icosathlon combine les 20 disciplines de l'athlétisme en deux jours. L’ensemble des sauts, soit hauteur, perche, longueur et triple saut, la totalité des épreuves sur pelouse (lancers du poids, du marteau, du javelot et du disque) et sur piste : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 10 000 m, sans oublier les 110 m, 200 m et 400 m haies et le traditionnel 3000 m steeple. Ouf!

En fin de semaine à Épinal, en France, auront lieu les Championnats du monde d’épreuves combinées. Radio-Canada sports s’est entretenu avec l’un de ces surhommes, Jean-François Vanwelde, un athlète belgo-canadien de 33 ans.

Ma grand-mère et ma mère sont nées au Canada et je compétitionne pour le Canada pour leur rendre hommage , déclare d’emblée Jean-François, joint à Épinal, dans les Vosges, jeudi.

Il a commencé l’athlétisme en demi-fond en 2002. Mais pour lui, une seule discipline, c’est trop peu.

J’aimais bien le demi-fond, mais je tournais en rond, dit-il en souriant. Petit à petit, j’ai fait des ultra-trails, des décathlons et j’ai découvert l’existence de l’icosathlon en 2014. Le plus difficile quand on fait 20 épreuves, c’est la gestion de la technique, du mental et du physique bien sûr. Par exemple, la première épreuve de la deuxième journée, c’est le 110 m haies. Les haies font plus d’un mètre et je peux vous dire que vous ressentez drôlement les courbatures de la veille. Et que dire de la dernière des 20 épreuves, le 10 000 m? Je vous laisse imaginer!

S'il affectionne tout particulièrement le 1500 m et le lancer du marteau, il déteste royalement les courses de haies... pour les raisons citées plus haut (hauteur et courbatures).

J'aime beaucoup le lancer du marteau. Mais, malheureusement, je n'ai pas l'occasion de m'entraîner beaucoup, car les infrastructures sont quasi inexistantes. On verrait cela d'un mauvais œil si on s'entraînait sur un terrain de football. Imaginez les trous , dit-il en riant!

Jean-François Vanwelde lors d'une épreuve de l'icosathlon en 2020 Photo : Jean-François Vanwelde

Jean-François Vanwelde a regardé les deux journées dorées du décathlonien canadien à Tokyo. Quand on lui demande s’il n’est pas dans une classe à part en faisant le double des épreuves du médaillé d’or olympique, sa réponse est immédiate et emplie d’humilité.

Je ne peux pas me comparer à cet incroyable champion. Damian Warner n’est pas comparable. Moi, je fais cela en amateur en me disant simplement que je veux terminer mes deux jours d’épreuves et améliorer mon record canadien de 6099 points. Lui, c’est un athlète total et complet.

Mais j’aimerais le rencontrer en fin de carrière et je l’invite à faire avec moi un icosathlon. Je perdrais sans aucun doute mon record canadien, mais j’aurais le privilège de voir comment il se débrouillerait sur 20 épreuves et pourquoi pas battre le record du monde! Une citation de :Jean-François Vanwelde

Quand il n’est pas dans les stades, Jean-François Vanwelde est enseignant en sciences sociales en Belgique. Comment ses élèves le perçoivent-ils?

Je pense qu’ils me voient comme un professeur inspirant, et je pense que la plupart aiment mon côté un peu décalé. Si je peux en inspirer certains sur la persévérance et l’effort, alors tant mieux.

On attend en fin de semaine 114 participants venus de 16 pays dans cette magnifique petite ville de l’est de la France.

Le plus célèbre héros de la mythologie grecque est sans aucun doute le fils de Zeus Héraclès, surnommé Hercule. Sa force l’a rendu célèbre grâce à ses 12 travaux. Je cherche encore un surnom à notre surhomme Vanwelde qui s’apprête à en faire 20!