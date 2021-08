Christine Sinclair mène encore plusieurs combats de front

Elle avait regardé le match à la télévision, complètement stressée – comme tout le monde, j’en suis certaine, raconte Sinclair en entrevue à Radio-Canada Sports. Elle m’a dit : “Vous n’auriez pas pu gagner 4-0, plutôt?” Mais notre équipe ne fait pas les choses de cette façon.

Faire les choses différemment, la famille Sinclair connaît. Sandy vit avec la sclérose en plaques, ce qui a incité Christine, il y a cinq ans, à s’associer à A&W pour une campagne de sensibilisation qui, en plus, a aidé sa mère à rencontrer d’autres personnes dans la même situation.

Beaucoup de gens avec la maladie souffrent dans l'isolement , souligne l'athlète.

Si elle est aujourd’hui bien à l’aise de raconter l’histoire de sa mère pour la cause, Christine Sinclair est autrement discrète au sujet de sa vie privée. Son compte Instagram ne présente que des situations professionnelles – à une exception près, cette photo prise avec sa famille lorsqu’elle a fêté son triomphe olympique.

Sinclair n’aime pas parler d’elle-même. La légende veut que ses coéquipières en sachent à peine plus que le grand public à propos de sa vie personnelle. Pourtant, ce n’est pas que la joueuse qui inspire le respect chez ses collègues; c’est aussi la femme, sa force de caractère, son engagement envers son sport et les causes qui lui tiennent à cœur – le combat de sa mère, mais aussi la place du soccer féminin au pays, notamment.

L’Américaine Abby Wambach, que Sinclair a dépassée en janvier 2020 comme meilleure buteuse du soccer international, a été émue aux larmes quand le Canada a remporté l’or à Tokyo. L’admiration est mutuelle entre ces deux bâtisseuses dont la résonance transcende encore la sphère sportive.

Son message m’est cher, a reconnu Sinclair. Nous avons été en concurrence féroce pendant tellement longtemps. J’ai reçu bon nombre de messages du milieu du soccer, et c’est agréable de voir que tes adversaires de longue date te félicitent. Ça fait longtemps que je me bats pour le Canada et c’était extraordinaire d’enfin gagner quelque chose.

Certaines de ses coéquipières n’ont pas eu à attendre aussi longtemps. Cinq des médaillées d’or canadiennes ont 22 ans ou moins. L’une d’elles, Deanne Rose, a gagné sa première médaille olympique à 17 ans, et elle en gagnera probablement d’autres.

Pourtant, Sinclair ne songe même pas à ce à quoi ressemblerait sa vie si elle était née une quinzaine d’années plus tard. Elle a apprécié tous les moments où elle a bûché pendant sa carrière, même si elle reconnaît que c’est fou d’avoir une médaille de bronze et une médaille d’or au-dessus de sa cheminée à 22 ans. Une belle folie.

La sélectionneuse canadienne Bev Priestman éprouve certainement un grand respect pour sa capitaine de 38 ans et tout ce qu’elle a accompli au fil des ans, sur le terrain et en dehors de celui-ci. Les mots qu’elle utilise pour décrire Sinclair donnent l’impression d’être soigneusement choisis, et ils semblent témoigner d’une forme de responsabilité que Priestman s’est imposée, celle de mener sa légendaire joueuse à la médaille d’or qui lui avait jusque-là échappé.

Lorsqu’on lui soumet cette théorie, Sinclair répond du tac au tac qu’elle espère bien que Priestman n’a pas fait tout ça juste pour elle. Elle a toujours souhaité que la lumière jaillisse sur tout le groupe, pas que sur elle.

Bev a fait ressortir la bravoure de chaque joueuse, soutient Sinclair. Elle nous a permis de jouer librement. […] Elle nous a permis de tirer profit de nos forces, et nous avons fait le reste. Nous n’allions pas gagner des matchs 6-0 ou 7-0, ça n’a jamais été notre manière. C’est toujours une bagarre. Mais nous avons fait le travail pour six matchs.

Le club de Sinclair, les Thorns de Portland, a un match en soirée et l’entrevue tire à sa fin avant qu’on puisse s’enquérir des plans de la capitaine. A-t-elle les prochains Jeux olympiques dans sa mire? Entre-temps, il y a une Coupe du monde en 2023. Christine Sinclair aura alors 40 ans.

Les Canadiennes ne sont jamais montées sur ce podium-là. Il y a peut-être une autre médaille à offrir à maman Sinclair.