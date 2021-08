Un carton rouge et un match nul pour le CF Montréal à Cincinnati

C'était la troisième fois cette saison que le CF Montréal et le FC CIncinnati s'affrontaient. Après avoir séparé les honneurs des deux premiers duels, l'histoire de cette troisième rencontre tient en deux temps : trop de fautes (20 au total, dont 9 par le CF Montréal) et pas assez de finesse technique.

Montréal a bien tenté de menacer offensivement, mais en vain. Aucun de ses 8 tirs tentés n'a atteint le cadre, offrant au gardien du FC Cincinnati, Przemyslaw Tyton, une soirée peu occupée.

On a eu la maîtrise du ballon, on a voulu contrôler le jeu, mais dans la prise de décision dans le dernier tiers, on n'a pas été terribles , a avoué l'entraîneur-chef Wilfried Nancy en visioconférence après la rencontre. On était proches, mais aujourd'hui on n'a pas tiré , a renchéri Nancy, reconnaissant trop d'altruisme de la part de ses joueurs face au but.

L'occasion de marquer la plus dangereuse est sûrement venue du pied gauche de Zachary Brault-Guillard, qui, dans un enchaînement difficile, a envoyé sa frappe largement au-dessus du cadre, ne menaçant jamais véritablement le gardien polonais.

De son côté, le portier du CF Montréal, Sebastian Breza, a dû faire face à 17 tirs tentés (3 cadrés), dont plusieurs occasions dangereuses.

En première mi-temps. Breza a rapidement eu à se signaler, notamment sur à un arrêt acrobatique à la suite d'un coup franc tiré à la 14e minute, avant de récidiver quatre minutes plus tard d'un tir éloigné.

Breza a connu tout un match , l'a félicité le milieu de terrain Djordje Mihailovic après la rencontre. Il a été brave sur les tirs adverses et a offert une prestation solide. De réussir à s'imposer comme ça en milieu de saison, sans avoir joué de match auparavant, c'est quelque chose de difficile pour n'importe qui, et il performe très bien.

En deuxième mi-temps, après l'entrée de Clément Bahiya pour Zachary Brault-Guillard vers l'heure de jeu, le CF Montréal a montré les dents. Mais peu d'entente offensive et une mauvaise exécution dans le dernier tiers n'ont jamais su mettre véritablement à mal la défensive de l'équipe hôte.

C'est plutôt l'inverse qui s'est produit. À la 51e minute, Cincinnati, par la patte d'Allan Cruz, a frappé de plein fouet la barre transversale.

Une frousse répétée à la 81e minute, alors que l'attaquant argentin Luciano Acosta tentait de lober Sebastian Breza, trop avancé de sa ligne de but.

Une question de centimètres qui, dans les circonstances, permet finalement au CFM de souffler, car le point du match nul aurait bien pu lui échapper.

Rudy Camacho a été expulsé du match a la 75e minute, sa deuxième expulsion en 3 matchs pour lui, après celle subie contre Atlanta. Deux cartons jaunes en 5 minutes pour deux fautes ou le manque de concentration l'a poussé à commettre un tacle dangereux après avoir été battu de vitesse.

Laissant son équipe à 10 sur le jeu, les options étaient limitées, d'autant plus que l'entraîneur-chef Wilfired Nancy avait déjà utilisé 4 des 5 cartes de son jeu. Nancy a utilisé ses 5 changements au cours de match, sans jamais parvenir à venir à bout du schéma tactique de Cincinnati.

Il y avait un gros manque de fraîcheur ce soir, ça a paru dans les automatismes entre les joueurs , a expliqué Wilfried Nancy sur la performance de son équipe. Je m'y attendais, on est seulement arrivés à 15 h à Cincinnati , laissant peu de temps pour se préparer au match.

Ces nombreux changements ont néanmoins permis à certains joueurs en mal de temps de jeu de fouler la pelouse. À la mi-temps, Zorrhan Bassong a pris la place de Mathieu Choinière au poste de piston gauche, tandis que Samuel Piette a enfin obtenu des minutes, lui qui a régulièrement été laissé sur le banc récemment. Il a remplacé Emanuel Maciel, décevant balle au pied dans son rôle de milieu relayeur.

Des remplacements visant à changer la dynamique du match, selon Wilfried Nancy, mais qui n'ont pas su apporter l'effet escompté.

Et ce résultat complique toujours plus l'accès du CF Montréal en séries.

Seules les 7 premières équipes de l'Association Est obtiennent leur billet pour le tournoi éliminatoire. Pour l'heure, Montréal pointe au dernier rang offrant une place en séries. Avec 14 matchs à jouer en saison et un maigre 3 points d'avance sur le 8e rang, rien n'est joué.

Le prochain match du CF Montréal aura lieu samedi, à Philadelphie contre l'Union, 4e dans l'Est.