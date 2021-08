Damian Warner : le récit d'un fabuleux exploit

Voici le récit de cet exploit, épreuve par épreuve, qu’il a livré à CBC (Nouvelle fenêtre) .

Avec mes entraîneurs, nous avions établi qu’il fallait que je connaisse un bon début de compétition. Si tu prends un avantage aux points sur tes adversaires, tu te donnes une marge de manœuvre et ils sentent qu’ils doivent faire du rattrapage. C’est un jeu mental et c’est génial d'aussi bien commencer le décathlon.

À la première épreuve, le 100 m, j’étais confiant. En mai, j’avais inscrit un chrono de 10,14 s à Gotzis, en Autriche, soit le 2e de ma carrière. En amont de cette course, mon entraînement était très bon. Je savais qu’avec un bon départ, j’allais connaître une bonne course.

Le saut en longueur est aussi l’un de mes points forts. C’est le premier sport que j’ai pratiqué. Et depuis un an, ça s’est bien passé de ce côté. Également en Autriche, j’ai réussi un record personnel de 8,28 mètres, c’est une marque mondiale au décathlon. Je savais que je pouvais sauter loin. Alors, j’ai demandé qu’on m’encourage en tapant des mains. Il y avait peu de gens dans les gradins, alors ce n’était pas très bruyant, mais je me sentais quand même gonflé à bloc pour le saut.

J’ai couru du plus vite que je le pouvais, j’ai posé le pied et j'ai pris mon envol. Ce n’était pas exactement comme mon meilleur saut réussi quelques semaines plus tôt, mais j’ai regardé mon entraîneur et je croyais que c’était correct. En revenant sur mes pas, il m’a crié que j’avais réussi un bond de 8,24 mètres, le deuxième de ma carrière, et un record olympique! Dès lors, nous n’avons plus été inquiétés. Une citation de :Damian Warner

La troisième épreuve, c’était le lancer du poids. Et il faisait très chaud. Nous n’avions pas d’abri et, au soleil, je crois qu’il faisait 45 degrés Celsius sur la piste. J’ai manqué de régularité dans les mois précédents dans cette discipline. J’ai tout donné à ma dernière tentative et j’ai réussi un lancer de 14,80 mètres, mon meilleur de la saison. C’était une bonne matinée, j’avais plus de points qu’à Gotzis.

Damian Warner est arrivé 4e au lancer du poids lors du décathlon aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / David Ramos

La quatrième épreuve, le saut en hauteur, est une autre discipline où tout allait bien cette année, nous avions quelque peu changé ma technique. J’avais hâte. Il faisait encore très chaud, et il fallait être efficace avec un 400 m plus tard dans le programme. Je n’arrivais pas à trouver mon rythme durant l’échauffement. J’ai réussi un essai à 2,02 mètres, un peu moins que mon sommet personnel de 2,09 mètres.

Le 400 m est l’une de ces épreuves dans laquelle on ne sait jamais à quoi s’attendre à la fin d’une longue journée. Nous avions commencé à 9 h et j’avais dû me lever à 5 h. Nous avons couru le 400 m à 22 h! L’énergie était une préoccupation et il fallait en conserver parce qu’une autre longue journée nous attendait le lendemain.

J’étais dans le couloir 9 et je n’avais pas vraiment de coureur sur qui jauger ma vitesse. Je savais que je devais partir avec force et relaxer par la suite. Puis, dans les 200 derniers mètres, je voulais finir avec rapidité. J’y suis arrivé, mais ce n’était pas le meilleur chrono de ma carrière ni celui que j’espérais. J’ai quand même fini cette journée avec 4722 points, mon deuxième total à vie. Je crois que j’avais un peu plus de 200 points d’avance sur mon plus proche rival.

Ensuite, je devais passer par la zone des médias et répondre aux nombreuses questions des journalistes. Je ne me suis couché que vers 1 h 30 et je devais me lever à 5 h à nouveau. On ne dort pas beaucoup entre les jours 1 et 2, mais avec l’expérience que j’ai acquise, je savais comment faire face au manque de sommeil. Je me suis levé le matin et je me suis réchauffé pour le 110 m haies. C’est mon épreuve favorite et je n’ai pas besoin de trop y réfléchir. Mon rythme au fil des ans m’avait bien préparé pour les haies.

Nous savions qu’il allait faire encore très chaud. Les prévisions étaient de 48 à 50 degrés. Nous voulions que je reste le plus frais possible et ne pas dépenser trop d’énergie pendant les échauffements. J’ai eu un bon départ, puis c'était propre après les six premiers obstacles. À ce point, je commençais à être trop près des haies, alors je devais m’ajuster pour être certain de les franchir. J’ai finalement terminé en 13,46 s, un très bon temps, meilleur que mon sommet olympique établi en 2016. Comme la veille, c’était une bonne façon de commencer la journée. Une citation de :Damian Warner

Le lancer du disque, si je devais choisir, serait au 2e rang de mes disciplines préférées. Tu peux faire ça longtemps sans trop te fatiguer. C’est un défi pour beaucoup d’athlètes de passer du 400 m, où tu dois aller vite, au disque, où tu dois aller lentement et être patient. Je me sentais en confiance après le réchauffement. Mon premier essai à 48,67 mètres était mon sommet de la saison, je crois. Après ça, je pouvais relaxer et respirer. J’ai pu franchir les 48 mètres à mes deux lancers suivants. C’était l’une de mes meilleures séances à vie.

Le saut à la perche est l’épreuve que j’aime le moins. Je n’ai jamais obtenu les résultats escomptés. Mais nous avons fait en sorte que ça change cette année, que ça ne soit plus une faiblesse. J’ai commencé à y trouver du plaisir et à en faire l’une de mes disciplines préférées.

Damian Warner Photo : Getty Images / Cameron Spencer

C’est toujours stressant la perche au décathlon. C’est là que tu peux connaître une contre-performance. Il y a tellement d'éléments qui entrent en ligne de compte. Après la première tentative, j’ai pu me détendre un peu parce que mon saut de 4,50 mètres me garantissait un podium et une forte possibilité de médaille d’or. Et j’ai finalement pu sauter 4,90 mètres, ce qui égalait mon record pendant un décathlon.

En rentrant vers le village des athlètes pour la pause, j’ai dit à mon entraîneur que nous allions gagner l’or. Une citation de :Damian Warner

Au javelot, j’ai eu des performances désolantes cette année. Nous avons donc travaillé très fort sur mon approche. Au début de la compétition, je crois que le 5000 m commençait aussi. J’ai mesuré ma première marque sur la piste, mais pas la seconde parce qu’ils ont enlevé le ruban à mesurer rapidement vu que les gars approchaient pour le 5000 m.

Pendant mon approche, j’ai perdu mes repères. Mes trois lancers pendant le réchauffement étaient relativement mauvais. Mon entraîneur m’a dit que je les avais tous faits différemment. J’ai apporté des ajustements à mon approche, pris soin de bien mesurer mes pas et j’ai trouvé une façon avec laquelle j’étais à l’aise. J’ai incité les gens dans le stade à m’encourager et, à mon premier jet, j’ai atteint les 62 mètres. Et encore là, je me suis dit que c’était assez pour la médaille d’or. J’avais besoin de 55 mètres. Et avec 62, c’était amplement suffisant.

J’avais alors 8280 points et mon plus proche rival, Kevin Mayer, avait 7960 points. Je savais qu’au 1500 m, à moins d’une chute, j’allais gagner l’or. Mais 9000 points étaient une barre que seuls trois athlètes avaient franchie dans l’histoire du décathlon. En voyant que nous en étions près, mon entraîneur et moi avons décidé d’un plan. Nous savions qu’il fallait courir les 1200 premiers mètres en 3 minutes 40 secondes. Or, avant le dernier tour, j’étais à 3:46 et j’ai dû accélérer. Finalement, j’ai terminé la course en 4:31 et j'ai conclu la compétition avec 9018 points.

Damian Warner Photo : Radio-Canada / Matthias Hangst