Courtney Sarault et la quête du rêve olympique

Les Championnats canadiens de patinage de vitesse sur courte piste permettront, à compter de samedi, de déterminer qui seront les six patineuses et les six patineurs qui participeront aux quatre Coupes du monde cet automne, avant le grand rendez-vous olympique de février 2022 à Pékin.

Vingt femmes et 20 hommes s’échineront sur la glace de l’aréna Maurice-Richard pour un poste dans la délégation canadienne. Tous ces patineurs trépignent d’impatience à l’idée de retrouver leurs sensations de courses dont ils ont été privés pendant la majeure partie de la saison 2020-2021.

Courtney Sarault est du nombre. La Néo-Brunswickoise de 21 ans admet qu’elle vit un certain stress sans s’en inquiéter pour autant.

J’ai certainement plus d’expérience, dit-elle. La dernière fois que j’ai participé à ce processus, je le faisais pour m’amuser. Je n’avais pas d’espoir de me qualifier au sein de l’équipe. C’était une expérience qui m’a permis d’apprendre. Maintenant, ma place est virtuellement assurée et je veux véritablement performer. Il y a plus de pression qu’il y a quatre ans, mais je réponds bien à la pression.

À 17 ans, Sarault n’avait pu se qualifier pour les Jeux olympiques de Pyeongchang, mais elle a bien l’intention cette année de réaliser son rêve.

J’ai toujours ça en tête. Avec l’année que nous venons de connaître, tout cet entraînement et presque aucune compétition, nous devions regarder loin devant pour nous motiver. Et ces sélections ne sont que la première étape pour s’y rendre.

C’est dur d’exprimer à quel point ce serait fantastique de représenter mon pays et de performer selon mon potentiel. C’est ce que je veux, et je m’entraîne très fort pour aller aux Olympiques et me prouver que je peux rivaliser avec les meilleures patineuses au monde. Ce serait très spécial et j’espère m’y rendre. Une citation de :Courtney Sarault

La fille de l’ancien joueur du Canadien de Montréal Yves Sarault a pris du galon au fil des ans. Lors des mondiaux du printemps dernier, à Dordrecht aux Pays-Bas, elle a pris le 2e rang du classement général, grâce entre autres à une médaille d’argent au 1500 m. L’absence des Asiatiques à cet événement lui a ouvert une porte par laquelle elle est entrée de plain-pied.

Je me sentais forte et bien préparée, mais je n’avais pas fait de courses en plus d’un an et j’ignorais si mes rivales allaient être bonnes parce que les Européennes avaient eu la chance de participer à des compétitions, a révélé la jeune femme. J’avais confiance malgré tout et je voulais faire de mon mieux pour être au plus haut niveau. Ç’a fonctionné et ça augmente mon niveau de confiance personnelle. Mais j’exige toujours plus de ma part. Ce n’est qu’un début et je dois me maintenir au sommet. C’est une chose d’y accéder, mais c’en est une autre d’y rester.

Elle fait donc ses devoirs assidûment afin de poursuivre sa progression et d’atteindre ses buts. Pas question de tenir les choses pour acquises.

Je veux d’abord assurer ma place au sein de l’équipe. J’aimerais que mon rôle y soit important et j’ai de grandes attentes, comme toutes les patineuses, je crois. Je veux faire de bonnes courses aussi. Je dois travailler sur ma prise de décisions. C’est bien de gagner des courses, mais c’est encore mieux d’y parvenir de la bonne façon, de rester calme et détendue. Je suis une battante, mais ce n’est pas toujours plaisant de se battre. Il me faut faire les bons gestes et me montrer intelligente. Je m’efforce de m’améliorer à cet égard.

Steven Dubois plus vite que jamais

Steven Dubois en est un autre qui se réjouit du retour des compétitions.

Je suis enthousiaste parce qu’on fait des courses à l’entraînement assez souvent. Et même si nous sommes en forme, les jeunes viennent nous défier et ce seront des courses excitantes.

C’est avec une nouvelle approche qu'il aborde la saison qui se mettra en branle en Chine et au Japon à la fin octobre avant des escales en Hongrie et aux Pays-Bas en novembre. Il a l’intention de se concentrer particulièrement sur le 500 m.

Steven Dubois Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Mon entraînement a été ajusté un peu, a-t-il spécifié. Je pense pouvoir m’illustrer sur toutes les distances, mais je suis vraiment motivé pour le 500 m cette année. Je peux aller vite, j’ai justement réalisé des records personnels ce matin (mardi) et il reste encore quatre jours d’optimisation à faire.

Le patineur de Terrebonne est enthousiaste à l’idée de revenir au niveau qui lui avait permis de remporter le 500 m de la Coupe du monde de Dresde lors de la saison 2019-2020. Dubois compte bien ajouter d’autres médailles d’or individuelles à son palmarès au cours des prochains mois.

L’athlète de 24 ans espère aussi obtenir sa première qualification pour les Olympiques.

Dans le fond, à mes dernières sélections olympiques, je n’avais pas vraiment d’affaire là. Cette année, j’ai l’impression d’avoir plus ma place dans le groupe, donc ce sera intéressant. Une citation de :Steven Dubois

Voilà une motivation supplémentaire pour celui qui était resté sur sa faim aux Championnats du monde du printemps dernier et qui a bien l'intention de construire sur de nouvelles bases.